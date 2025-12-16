پخش زنده
راهبرد نام شتابدهندهای است که در شاخه الکترونیک شکل گرفته و با حمایت دانشگاه پیام نور همدان به مرحله آمادگی کامل برای آغاز فعالیت رسیده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، شتابدهندهها ساختارهایی استاندارد و آزمودهشده در اکوسیستم نوآوری هستند که با تمرکز بر تیمهای مستعد، بهویژه تیمهای دانشجویی و دانشگاهی، در دورههای فشرده ششماهه، مسیر حرکت از ایده و نمونه اولیه تا محصول نهایی، سرمایهپذیری و تجاریسازی را هموار میکنند.
رئیس دانشگاه پیام نور استان همدان گفت: این دانشگاه پیش از این مرکز دو واحد فناور رشد را در دانشگاههای تویسرکان و رزن راه اندازی کرده است و به دنبال حمایت از تحقیقات فناورانه اساتید و دانشجویان با همکاری پارک علم و فناوری استان هستیم.
صفی اله صفایی گفت: نخستین قرار داد این مرکز پژوهش و شتاب دهنده هم با شرکت پردازش برتر غرب بهعنوان شرکتی برخاسته از مرکز نوآوری دانشگاه پیام نور، که از سال ۱۳۹۸ تاکنون مسیر کامل کارآفرینی فناورانه را طی کرده و امروز بهعنوان یک شرکت بالغ، دانشبنیان و فناور برتر در سطح استان و کشور شناخته میشود منعقد شد.
او تاکید کرد: این مجموعه، امروز توان آن را دارد که همه این حمایتها را بهصورت عملی و مؤثر در اختیار شتابدهنده راهبرد قرار دهد.