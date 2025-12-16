۲۴۰ دانش آموز پسر قمی در قالب اردوی راهیان نور به به یادمان‌های مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در این اردو ۲۴۰ نفر از دانش‌آموزان پسر ناحیه ۴ شهر قم با ۶ دستگاه اتوبوس به یادمان‌های مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام شدند.

این کاروان دانش‌آموزی در جریان این سفر معنوی و فرهنگی، با حضور در اردوگاه شهید مهدی زین‌الدین اندیمشک و بازدید از یادمان‌های فتح‌المبین و دهلاویه، از برنامه‌های روایت‌گری و تبیین رشادت‌ها و ایثارگری‌های رزمندگان دفاع مقدس بهره‌مند شد.

اردوی راهیان نور با هدف آشنایی نسل نوجوان با فرهنگ ایثار و شهادت، انتقال مفاهیم دفاع مقدس و تقویت روحیه هویت ملی و دینی در میان دانش‌آموزان برگزار شد و مورد استقبال پرشور شرکت‌کنندگان قرار گرفت.