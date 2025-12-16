

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ایرج رستگار پژوهشگر و مدیرعامل شرکت دانش بنیان فعال در زمینه گیاهان دارویی با اشاره به نامگذاری ۲۵ آذرماه به عنوان روز پژوهش و فناوری از رونمایی از یک محصول ویژه و جدید ایرانی در عرصه فراوری گیاهان دارویی خبر داد و گفت: در مراسمی در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از گلاب سیاه رونمایی شد.

وی با بیان اینکه گلاب سیاه محصولی نوین از گل محمدی است، تصریح کرد: این محصول کاملا ایرانی بدون هیچ گونه ماده افزودنی توسط پژوهشگران کشورمان تولید شده و کاربرد‌های موثر درمانی و بهداشتی دارد.

رستگار افزود: گلاب سیاه علاوه بر داشتن خاصیت ضدالتهاب طبیعی، در زمینه تقویت سیستم ایمنی نیز موثر است.

این پژوهشگر حوزه گیاهان دارویی اظهار داشت: کاهش اضطراب و آرامش بخشی و همچنین کمک به سلامت پوست از دیگر خواص کارآمد گلاب سیاه است.

رستگار علت رنگ سیاه این نوع گلاب را شیوه فراوری و تولید آن عنوان کرد و افزود: با این روش جدید تولید گلاب، ضمن آن که عطر گل محمدی همانند گل تازه شکفته است، عناصر تشکیل دهنده آن نیز از پایداری و کیفیت بیشتر و بالاتری برخوردار می‌شوند.

وی با اشاره به تنوع اقلیمی ایران، تصریح کرد: ایران کانون تنوع ژنتیکی گل محمدی در جهان است و این موهبت، یک ثروت پنهان طبیعی است که می‌تواند در صنایع دارویی، آرایشی، بهداشتی و غذایی بکار گرفته شود.