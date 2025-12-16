پخش زنده
والیبالیستهای سپاهان اصفهان و شهداب یزد فردا به دیدار هم میروند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ در یکی از حساسترین دیدارهای هفته هفتم رقابتهای لیگ برتر والیبال ایران، فردا سپاهان میهمان تیم صدر جدولی شهداب یزد میشود.
بلندقامتان سپاهان با ۱۳ امتیاز در رده سوم جدول قرار دارند، در حالی که شهداب با ۱۸ امتیاز صدرنشین است.
شاگردان محمد کاظم که در هفتههای گذشته نمایش قابل قبولی داشتهاند، امیدوارند با تمرکز کامل و ارائه یک بازی درخشان از حریف قدرتمند خود عبور کنند.
دیدار تیمهای شهداب یزد و سپاهان، روز چهارشنبه ۲۶ آذر ساعت ۱۶ در سالن اختصاصی شهداب یزد برگزار میشود.