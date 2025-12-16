معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید با بیان اینکه صندوق حمایت از نخبگان به‌زودی اجرایی خواهد شد، گفت: افتتاح برج نوآوری و فناوری شاهد و ایثارگر را مدیون شهدای نخبه جنگ ۱۲ روزه هستیم.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما ؛ سعید اوحدی در مراسم افتتاحیه برج نوآوری و فناوری شاهد و ایثارگر، گفت: افتتاح برج نوآوری و فناوری شاهد و ایثارگر بی‌نظیر و بسیار ارزشمند است. همان‌طور که برج فناوری در مدت کوتاهی افتتاح شد، صندوق حمایت از نخبگان نیز به‌زودی اجرایی خواهد شد.

وی افزود: در دوره گذشته که در بنیاد شهید و امور ایثارگران حضور داشتم، خواسته اصلی جامعه ایثارگری استفاده از ظرفیت علمی نخبگان شاهد و ایثارگر بود و این موضوع همیشه دغدغه اصلی ما بود. در برنامه کاری ما در سفر‌های استانی نشست تخصصی با نخبگان منظم برگزار شد و مطالبه اصلی جامعه ایثارگری استفاده از ظرفیت نخبگان شاهد و ایثارگر است، ۱۱ هزار نخبه شاهد و ایثارگر با شاخص‌های بنیاد ملی نخبگان در کشور داریم و یکی از رسالت‌های بنیاد شهید و امور ایثارگران استفاده از ظرفیت آنان است.

رئیس بنیاد شهید ضمن تشکر از آقای افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس جمهور گفت: دغدغه‌های فکری ما برای استفاده از ظرفیت نخبگان شاهد و ایثارگر یکی بود لذا در این حوزه تفاهم‌نامه‌ای برای استفاده از ظرفیت نخبگان شاهد و ایثارگر و افتتاح این برج به امضا رسید و بعد از گذشت ۷ ماه این اتفاق اجرایی شد.

اوحدی با اشاره به توفیق دیدار با مقام معظم رهبری (مدظله العالی) گفت: پیگیری برنامه‌ها و محقق شدن آن مورد تاکید ایشان است، مقام معظم رهبری (مدظله العالی) تاکید بر انجام کار‌ها دارند اینکه که ایده‌ها باید محقق شود و به نتیجه برسد. معاون رئیس جمهور با بیان اینکه بسیاری از شهدای جنگ ۱۲ روزه از نخبگان کشور بودند، گفت: مقام معظم رهبری از دین و دانش به عنوان کلید واژه‌هایی مهم برای پیشرفت یاد کردند.

معاون رئیس جمهور به بیان روایتی از خانواده شهید نخبه علیرضا زینلی پرداخت که در جنگ ۱۲ روزه به همراه دختران شهیدش (آیما و هیدا زینلی) به شهادت رسیدند و گفت: افتتاح برج نوآوری و فناوری شاهد و ایثارگر را مدیون شهدای نخبه جنگ ۱۲ روزه هستیم و باید مسیر این شهدا ادامه پیدا کند.