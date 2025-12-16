پخش زنده
استاندار خوزستان با تاکید بر لزوم تغییر رویههای استخدامی در شرکتهای مستقر در استان گفت: تا زمانی که در منطقه نیروی بومی جویای کار وجود دارد، استخدام از سایر مناطق ظلم آشکار و غیرقابل قبول است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سیدمحمدرضا موالیزاده روز سه شنبه در شورای اشتغال خوزستان در محل استانداری اظهار کرد: برنامهریزی برای اشتغال باید بر پایه مزیت نسبی و آمایش سرزمینی هر شهرستان باشد.
وی گفت: نیازمند مطالعهای جامع هستیم که ظرفیتهای گردشگری، توسعه شهرکهای صنعتی، کشاورزی، صنایع تبدیلی و تجارت مرزی را مشخص و تعداد مشاغل قابل ایجاد در هر بخش را پیشبینی کند.
موالی زاده با تاکید بر لزوم فعالتر شدن مراکز آموزش فنی و حرفهای با کمک شرکتها برای تربیت سریع نیروی کار محلی، خطاب به مدیران شرکتها گفت: منطقا و شرعا در هر جایی که تاسیساتی اعم از نفتی، پتروشیمی، فولاد یا کشاورزی ایجاد میشود، اولویت استخدام با ساکنان همان منطقه است.
استاندار خوزستان با ابراز تعجب و تاسف از شنیدن استخدام نیرو از استانهای دیگر افزود: این رویه اصلا برای ما قابل قبول نیست لذا شرکتها باید تجدید نظر کنند.
وی وضعیت جوانان جویای کار در مناطق مختلف استان را سخت توصیف کرد و گفت: نباید وقتی نیروی متقاضی کار در منطقه وجود دارد، از جای دیگر نیرو آورد.
موالیزاده با اشاره به ابعاد اجتماعی اشتغال تصریح کرد: شرکتها علاوه بر نگاه اقتصادی، چشم دیگرشان باید به حل مسئله اشتغالشان جوانان باشد چرا که این موضوع اهمیت اجتماعی بسیار بالایی دارد.
وی از مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان خواست تا با تشکیل کارگروه، سهم استخدام نیروی بومی برای هر شرکت به طور دقیق مشخص و آمار افراد جویای کار به تفکیک شهرستانها احصا شود.
استاندار همچنین تأکید کرد که شرکتها باید مسئولیت جایگزینی نیروهای غیربومی با نیروهای محلی و همچنین یافتن شغل جایگزین برای آن نیروها در محلهای دیگر را بر عهده بگیرند.
موالیزاده در پایان با اشاره به پیامدهای بیکاری هشدار داد: مدیرانی که از خارج از استان میآیند ممکن است به درستی مشکلات مردم از جمله آلودگی هوا و معضلات معیشتی را درک نکنند.
وی در پایان خواستار تغییر رویههای سالهای گذشته شرکتهای موجود در مناطق مختلف استان و تبدیل آن به رویههای انسانی، اخلاقی و شرعی شد.