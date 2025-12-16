به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ سید اسماعیل علوی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساری با اشاره به اقدامات اخیر در زمینه تأمین کالا‌های اساسی، گفت: در ماه گذشته، ۷۶ تن برنج خارجی در شهرستان ساری توزیع شد.

او افزود: این اقدام به منظور تنظیم بازار و تأمین نیاز‌های غذایی مردم شهرستان در شرایط کنونی صورت گرفته است. توزیع برنج خارجی در راستای سیاست‌های دولت برای کنترل قیمت‌ها و جلوگیری از کمبود کالا‌های اساسی انجام شده است.

علوی همچنین گفت: با توجه به نیاز به تأمین کالا‌های اساسی در این روزها، اقدامات مشابهی در آینده نزدیک در برنامه است تا از ایجاد بحران‌های احتمالی در بازار جلوگیری شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساری در پایان افزود: همچنین در کنار توزیع برنج، نظارت بر کیفیت و قیمت محصولات به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت تا مردم شهرستان بتوانند کالا‌های مورد نیاز خود را با قیمت مناسب و کیفیت مطلوب دریافت کنند.