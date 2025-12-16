معاون امور صنایع اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌غربی بر ضرورت ثبت و تأیید منظم آمار تولید واحد‌های صنعتی در سامانه مربوطه تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ معاون امور صنایع اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌غربی بر ضرورت ثبت و تأیید منظم آمار تولید واحد‌های صنعتی در سامانه مربوطه تأکید کرد.

احسان جوی در جلسه هم‌اندیشی و هماهنگی معاونان، رؤسای ستادی و شهرستانی این اداره‌کل با اشاره به آخرین دستورالعمل وزارت صمت اظهار کرد: واحد‌های تولیدی موظف‌اند آمار تولید خود را به‌صورت مستمر در سامانه ثبت کنند و در صورت عدم ثبت آمار به مدت شش ماه متوالی، امکان تعلیق پروانه بهره‌برداری وجود دارد.

وی افزود: ارائه هرگونه خدمات به واحد‌های صنعتی باید منوط به ثبت و تأیید آمار تولید بروز باشد و ادارات شهرستانی از ارائه خدمات به واحد‌های فاقد آمار تولید بروز خودداری کنند.

جوی با اشاره به الزام تأیید آمار تولید تا پنجم هر ماه، تصریح کرد: بررسی و صحت‌سنجی آمار‌ها باید به‌صورت ماهانه انجام شود و از تجمیع آمار در بازه‌های طولانی جلوگیری شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع رصد اشتغال اشاره کرد و گفت: براساس آخرین آمار ثبت‌شده در سامانه، میزان تحقق تعهد اشتغال در استان ۶۵ درصد است و شهرستان‌هایی که پایین‌تر از این میزان هستند باید نسبت به تکمیل اطلاعات اقدام نمایند تا در پایان سال شاهد تحقق کامل تعهد اداره کل در این بخش باشیم.

جوی در پایان، دقت در تکمیل اطلاعات متقاضی مجوز‌های صنعتی، بررسی دقیق مدارک مالکیت و استفاده صحیح از سامانه‌های مرتبط را از دیگر الزامات مهم برشمرد و خواستار همکاری بیشتر رؤسای شهرستان‌ها در این زمینه شد.