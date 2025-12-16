پخش زنده
سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری از پرداخت یک هزار میلیارد تومان از مطالبات مربوط به قرارداد بیمه درمان تکمیلی بازنشستگان خبر داد.
علاءالدین ازوجی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، با اعلام این خبر گفت: با هماهنگیهای انجامشده، مبلغ یک همت از مطالبات مطالبات مربوط به قرارداد بیمه درمان تکمیلی بازنشستگان در آذرماه سال جاری از سوی صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت شده و این اعتبار برای پوشش بدهیها و مطالبات موجود اختصاص یافته است.
وی افزود: بر اساس برنامهریزی صورتگرفته، بیش از نیمی از این مبلغ را به تسویه مطالبات و اسناد درمانی بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری اختصاص خواهد یافت و بخش باقیمانده نیز برای پرداخت بدهی مراکز درمانی طرف قرارداد هزینه میشود.
سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری تأکید کرد: این اقدام با هدف تسریع در پرداخت مطالبات بازنشستگان و بهبود روند ارائه خدمات درمانی انجام شده است.