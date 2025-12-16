علاءالدین ازوجی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، با اعلام این خبر گفت: با هماهنگی‌های انجام‌شده، مبلغ یک همت از مطالبات مطالبات مربوط به قرارداد بیمه درمان تکمیلی بازنشستگان در آذرماه سال جاری از سوی صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت شده و این اعتبار برای پوشش بدهی‌ها و مطالبات موجود اختصاص یافته است.

وی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی صورت‌گرفته، بیش از نیمی از این مبلغ را به تسویه مطالبات و اسناد درمانی بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری اختصاص خواهد یافت و بخش باقی‌مانده نیز برای پرداخت بدهی مراکز درمانی طرف قرارداد هزینه می‌شود.

سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری تأکید کرد: این اقدام با هدف تسریع در پرداخت مطالبات بازنشستگان و بهبود روند ارائه خدمات درمانی انجام شده است.