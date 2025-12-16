پخش زنده
امروز: -
بسته خبری شهروند خبرنگار به وظیفهشناسی پلیس راهنمایی و رانندگی زیر بارش نعمت الهی و آبگرفتگی معابر پرداخته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در بسته این هفته، چند موضوع از نقاط مختلف استان مورد بررسی قرار گرفته است:
آبگرفتگی معابر در شهر اراک بر اثر بارشها؛
ترمیم پیادهروها در خیابان شهدای شبان؛
رضایت مسافران از برفروبی راهداری؛
و وظیفهشناسی پلیس راهنمایی و رانندگی زیر بارش نعمت الهی.
شما شهروندان گرامی، میتوانید با نگاه دقیق و دغدغهمند خود، گزارشگر مسائل روز جامعه باشید.
تصاویر و ویدئوهای خود را برای انتشار در بسته #شهروندخبرنگار به شناسه @markazi_admin و شماره تلفن ۰۹۱۸۸۶۱۶۶۲۸ در پیامرسان ایتا ارسال کنید.