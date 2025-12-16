بسته خبری شهروند خبرنگار به وظیفه‌شناسی پلیس راهنمایی و رانندگی زیر بارش نعمت الهی و آبگرفتگی معابر پرداخته است.

آبگرفتگی معابر در شهر اراک بر اثر بارش‌ها

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در بسته این هفته، چند موضوع از نقاط مختلف استان مورد بررسی قرار گرفته است:

ترمیم پیاده‌روها در خیابان شهدای شبان؛

رضایت مسافران از برفروبی راهداری؛

و وظیفه‌شناسی پلیس راهنمایی و رانندگی زیر بارش نعمت الهی.

