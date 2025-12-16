پخش زنده
فیلم سینمایی «سیکاریو» با محور نبرد خاموش کارتلها، مجموعه تلویزیونی طنز فوتبالی «بوقچی» و فیلم سینمایی «چوپای شگفتانگیز» از قاب شبکههای سیما روانه پخش میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، «سیکاریو» فیلم مطرح و بحثبرانگیز دنی ویلنوو که بهخاطر فضاسازی سنگین و روایت متفاوتش تحسین شد، در جدول پخش شبکه نمایش قرار گرفت.
«سیکاریو» به کارگردانی دنی ویلنوو که فیلمنامه این فیلم را نیز تیلور شریدان به رشته تحریر درآورده، امشب سه شنبه ساعت ۲۳ روانه آنتن میشود.
این فیلم داستان یک مامور اف بی آی به نام کیت میسر است که برای انجام یک ماموریت خطرناک جهت متوقف کردن کارتل مواد مخدر که بین ایالات متحده و مکزیک فعالیت میکنند، فرستاده میشود. اما او به زودی متوجه میشود که پشت این ماموریت خطرناک واقعیتهای دیگری پنهان شده است که…
از بازیگرانی که در این فیلم به ایفای نقش پرداختهاند میتوان امیلی بلانت، بنیسیو دل تورو، جاش برولین و ویکتور گاربر را نام برد.
«سیکاریو» پس از حضور در جشنوارههای بینالمللی متعدد موفق شد برنده ۱۵ جایزه از جمله جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل مرد، بهترین فیلم مهیج و بهترین فیلم شده و نامزد دریافت ۱۵۸ جایزه دیگر نیز شود که از میان آنها میتوان به نامزدی ۳ جایزه اسکار برای بهترین فیلمبرداری، بهترین موسیقی فیلم و بهترین تدوین صدا اشاره کرد.
فیلم سینمایی «سیکاریو» سه شنبه شب ساعت ۲۳ از شبکه نمایش پخش میشود و چهارشنبه ۲۶ آذر ماه در ساعتهای ۷ و ۱۵ بازپخش خواهد شد.
مجموعه تلویزیونی «بوقچی»
مجموعه تلویزیونی طنز فوتبالی «بوقچی» از امروز سه شنبه ۲۵ آذر ساعت ۱۷:۳۰ روی آنتن شبکه تماشا میرود.
در این مجموعه بازیگرانی، چون بیژن امکانیان، حسن پورشیرازی، شهره سلطانی، شهین تسلیمی، امیر غفارمنش، ستاره حسینی، مجید عراقی، وحید رحیمیان و یاسمن معاوی، رامین ناصرنصیر، امیر کربلاییزاده و فاطمه نیشابوری حضور دارند.
این مجموعه با نگاهی متفاوت به حواشی پیرامون دنیای فوتبال، روایتگر داستانی تازه در بستر این ورزش پرطرفدار است.
مجموعه تلویزیونی «بوقچی» هر روز ساعت ۱۷:۳۰ از شبکه تماشا پخش و بازپخش آن نیز در ساعات ۲ و ۹ روی آنتن میرود.
فیلم سینمایی «چوپای شگفتانگیز»
فیلم سینمایی «چوپای شگفتانگیز» به کارگردانی «یوناس کوارون»، چهارشنبه ۲۶ آذر ماه ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه امید روی آنتن میرود.
در این فیلم با بازی دمیان بیچیر، کریستین اسلیتر، ایوان ویتن، اشلی سیارا و نیکلاس وردوگو، داستان نوجوانی به نام الکس روایت میشود که پس از درگذشت پدرش بر اثر بیماری سرطان، به همراه مادرش در آمریکا زندگی میکند.
با فرارسیدن تعطیلات، مادر الکس از او میخواهد برای مدتی به سان خاتیر مکزیک، روستای پدریاش، سفر کند و تعطیلات را در کنار پدربزرگ و پسرعمو و دخترعمویش در مزرعه بگذراند.
الکس در ابتدا با این سفر موافق نیست؛ بهویژه آن که باید به زبان اسپانیایی صحبت کند و خود را با محیطی ناآشنا تطبیق دهد. در همین زمان، یک تیم تحقیقاتی از آمریکا در پی یافتن موجودی افسانهای به نام چوپا یا چوپاکابرا است؛ موجودی که گفته میشود ساکن آمریکای جنوبی است و نخستین گزارشهای مشاهده آن در پورتوریکو منتشر شده است.
اعضای این تیم قصد دارند با سوءاستفاده از این موجود، به منافع مالی و پزشکی دست پیدا کنند.
ماجرا زمانی پیچیدهتر میشود که سرپرست تیم تحقیقاتی با چوپا روبهرو میشود و الکس ناخواسته درگیر اتفاقاتی میشود که مسیر زندگیاش را تغییر میدهد.