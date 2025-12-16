پخش زنده
رییس هیات کشتی خوزستان با بیان اینکه آماده برگزاری مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی بزرگسالان کشور در اهواز هستیم گفت: در این راستا امکانات و اقدامات مورد نیاز این رقابتها مورد بررسی قرار گرفته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رمضان جمالپور بیان کرد: به منظور برگزاری مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی بزرگسالان کشور در اهواز، نشستی با حضور مدیران استان و سایر دستاندرکاران برپایی این مسابقات برگزار و آخرین اقدامات انجام شد.
وی با بیان این که رقابتهای کشتی فرنگی قهرمانی کشور روز ۲۵ تا ۲۸ آذرماه به میزبانی اهواز برگزار میشود افزود: این پیکارها در سالن ورزشی مجتمع آموزش فنون نفت اهواز انجام میشود که قطعا با استقبال بینظیر کشتی دوستان همراه خواهد بود.
رییس هیات کشتی خوزستان با بیان اینکه در دورههای مختلف، این رقابتها به خوبی در استان برگزار شده بود گفت: تلاش میکنیم مسابقات قهرمانی کشور در بهترین سطح خود باشد و شرکت کنندگان با خاطره خوب این استان را ترک کنند.
وی با اشاره به اینکه خوزستان قطب کشتی فرنگی کشور به شمار میرود افزود: با توجه به حضور علاقهمندان بیشمار خوزستانی در رشته کشتی فرنگی، باز هم میزبانی رقابتهای قهرمانی کشور به خوزستان سپرده شد.
جمالپور ادامه داد: استان خوزستان با بیش از ۴۰ کشتیگیر در این رقابتها حضور دارد که امیدواریم بهترین نتیجه را کسب کنند؛ برخی از کشتیگیران مطرح استان در این پیکارها حضور دارند.
بر اساس این گزارش بیش از ۱۰ هزار خوزستانی به طور سازمان یافته در رشته کشتی فعالیت میکنند که این آمار روز به روز در حال افزایش است.