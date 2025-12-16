به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ امیر حاجی‌پور، معاون امور معادن و صنایع معدنی اداره‌کل صمت آذربایجان‌غربی، بر ضرورت ثبت دقیق آمار ماهانه معادن و تکمیل فرم‌های ماده ۵۱ برای تعیین قیمت‌های فروش مواد معدنی تأکید کرد.

وی با قدردانی از تلاش‌های همکاران شهرستانی، افزود: هماهنگی و استفاده از امکانات موجود برای اجرای بازدید‌های نظارتی و کنترل هوشمند معادن ضروری است و بهره‌برداران تحت هیچ عنوان نباید از خودرو‌های غیرمجاز خارج از شبکه حمل و نقل استفاده کنند.

حاجی‌پور همچنین بر پیشبرد هوشمندسازی معادن از ابتدای سال آینده و لزوم بررسی دلایل غیر فعال بودن برخی معادن در شهرستان‌ها تأکید کرد تا فرآیند‌ها شفاف و هماهنگ با سیاست‌های استان انجام شود.