به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، همایش آینده جمعیت ایران از نگاه صاحب نظران عاوم اجتماعی در دانشگاه تبریز برگزار شد که در این همایش دستگاه‌های برتر و منتخب آذربایجان شرقی در پیشبرد برنامه‌ها و کنشگری جمعیت معرفی و تجلیل شدند.

ادارات کل تبلیغات اسلامی، بهزیستی، ورزش و جوانان، ستاد اجرایی فرمان امام و شورای هماهنگی بانک‌های آذربایجان شرقی به عنراه دانشگاه علوم پزشکی تبریز مجموعه‌ها و اداراتی بودند که در این همایش به عنوان دستگاه‌های برتر مورد تجلیل قرار گرفتند.

مدیرکل تبلیغات سلامی آذربایجان شرقی در خصوص اقدامات این اداره کل در عرصه جوانی جمعیت گفت: تربیت کنشگر جوانی جمعیت و خانواده، برگزاری رویداد‌های مسئله محور خانواده و جوانی جمعیت با مشارکت کنشگران مسجدی، و برگزاری رویداد آموزشی پیشگیری ازسقط جنین تحت عنوان «نجات زندگی» بخشی از این اقدامات بوده است.

حجت الاسلام سید حسن اصل نژادی حمایت فرهنگی از فعالان، موسسات و تشکل‌های مردمی فعال در حوزه خانواده و جوانی جمعیت، راه اندازی و تقویت مراکز مشاوره مسجد محور «خانه امید» در محلات مناطق کم برخوردار استان، اجرای دوره‌ها و کارگاه‌های آموزش سبک زندگی، خانواده و مهارت‌های زندگی برای اقشار تاثیرگذار و ایجاد سامانه امید آینده برای حمایت از طرح‌ها و ایده‌های نوآورانه در حوزه خانواده، جوانی جمعیت و سقط جنین را از دیگر اقدامات تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی در این عرصه برشمرد.