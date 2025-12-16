پخش زنده
توزیع شیر رایگان بین ۳۶۰۰ دانش آموز مدارس ابتدایی در بخش رخ تربت حیدریه آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی، رئیس آموزش و پرورش جلگه رخ گفت: طرح توزیع شیر رایگان در مدارس ابتدایی بخش رخ از صبح امروز با هدف بهبود سلامت دانش آموزان و ارتقای الگوی تغذیه ای کودکان، آغاز شد.
میثم سالاری افزود: برنامه توزیع شیر رایگان در مدارس ابتدایی شامل همه مدارس دولتی در مقطع ابتدایی است و بیش از ۳۶۰۰ هزار دانش آموز را در این منطقه تحت پوشش قرار می دهد.
سالاری ادامه داد: طبق برنامه ریزی انجام شده، شیر مدارس ۲ روز در هفته میان دانش آموزان توزیع خواهد شد.
وی بیان کرد: مصرف منظم لبنیات در سنین رشد، نقش مهمی در افزایش تراکم استخوان، بهبود عملکرد ذهنی و تقویت سیستم ایمنی دارد.
رئیس آموزش و پرورش بخش جلگه رخ با اشاره به اهمیت تغذیه سالم در دوران کودکی گفت: اجرای این طرح با همکاری اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی انجام می شود و تلاش شده شیر با کیفیت و استاندارد در اختیار دانش آموزان قرار گیرد.
سالاری با بیان اینکه این طرح تا پایان سال تحصیلی ادامه خواهد داشت، افزود: اولیای دانش آموزان از توزیع شیر رایگان استقبال کرده اند و آن را گامی مثبت برای حمایت از سلامت کودکان می دانند.