به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مسئول بخش هماتولوژی و آنکولوژی این بیمارستان گفت: این بخش ۱۸ تخت دارد که کودکان مبتلا به کنسر‌ها و انواع بدخیمی در آن بستری هستند.

جاویدی هدف از برگزاری این جشن را تقویت روحیه بیماران بیان کرد و افزود: اینکه کودکان ببینند فراموش نشدند در درمان آنها بسیار موثر است بویژه که دوران بستری این بیماران طولانی و خسته کننده می‌شود.

از زمان تاسیس این بیمارستان هر سال ۲۵ آذر جشن یلدا در سالن آمفی تئاتر بیمارستان اکباتان برگزار می‌شود.