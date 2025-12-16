براساس هشدار دولت انگلیس، ۸۵ هزار دستگاه ماشین لباسشویی و خشک کن لباس در این کشور، خطر بالقوه آتش سوزی و بروز فاجعه‌اند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ بر اساس هشدار‌های منتشر شده در رسانه‌های انگلیس ۸۵ هزار دستگاه ماشین لباسشویی و خشک کن لباس، از ۸ نمانام (برند) مشهور، به علت خطر آتش سوزی، نیاز به تعمیرات دارند.

از خانوار‌هایی که مدل‌های خاصی از ماشین لباسشویی و خشک کن‌های تولید شده در شرکت "هایر" دارند، خواسته شده است بررسی کنند که آیا دستگاه آنان نیاز به تعمیر دارد یا خیر. لوازم خانگی ساخته شده توسط شرکت‌های سازنده لوازم منزل همچون بائوماتیک، کندی، کیپل، هوور، لمونا، آیبرنا و مونتپلیر هم در هشدار دولت انگلیس قرار گرفته‌اند.

دولت انگلیس در هشدار خود از مالکان ماشین لباسشویی و خشک کن‌های لباس خواسته است که شماره مدل و شماره سریال دستگاه را به صورت برخط (آنلاین) بررسی کنند تا ببینند آیا دستگاه آنان آسیب دیده است یا خیر و برای هماهنگی تعمیر، با سازنده تماس بگیرند تا از خطر ناشی از آتش سوزی و بروز فاجعه پیشگیری شود.

چند سال پیش آتش سوزی یک دستگاه یخچال در طبقه چهارم برج مسکونی گرنفل در غرب لندن موجب سرایت آتش به دیگر واحد‌ها و طبقات و بروز آتش سوزی گسترده در این برج مسکونی شد که در پی آن ۷۲ نفر از ساکنان این برج که اغلب مسلمانان و مهاجران بودند زنده در آتش سوختند.

به گفته بازماندگان قربانیان این فاجعه، هنوز عدالت درباره افرادی که با سهل انگاری و استفاده از وسایل نامرغوب در ساختمان موجب بروز این فاجعه شده‌اند اجرا نشده است و آنان بار‌ها با برگزاری تجمع و تظاهرات در اطراف برج سوخته گرنفل، با انتقاد شدید از دولت و دستگاه قضایی این کشور، عدالت برای قربانیان این فاجعه را خواستار شدند.

بازماندگان این فاجعه می‌گویند بار‌ها درباره ناایمن بودن این ساختمان متعلق به دولت انگلیس هشدار داده شد، اما نه تنها توجهی به آن نشد بلکه با استفاده از وسایل نامرغوب و سریع الاشتعال در بازسازی این برج مسکونی شرایط بروز این فاجعه فراهم شد.