معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی استان گفت: سرباز وظیفه شناس کیف حاوی طلا به ارزش ۳۰ میلیارد ریال به دست صاحبش رساند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سرهنگ مسعود آرامش گفت: درپی وقوع یک فقره تصادف رانندگی در جاده شهرک صنعتی تفت عوامل انتظامی بلافاصله در محل حاضر شدند.

وی افزود: در بازدید از محل وقوع حادثه یک کیف دستی حاوی ۲۰۰ گرم طلا به ارزش ریالی ۳۰ میلیارد که بر اثر شدت تصادف به بیرون پرتاب شده بود توسط سرباز وظیفه شناس جواد چخماقی کشف شد.

معاون هماهنگ کننده انتظامی استان ضمن تقدیر از این اقدام شایسته سرباز وظیفه شناس تصریح کرد: پس از اقدامات لازم کیف به دست صاحبش رسید که این اقدام خشنودی شهروند را در پی داشت.