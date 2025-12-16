پخش زنده
امروز: -
وزیر ورزش و جوانان از اهتمام استاندار آذربایجانغربی در برگزاری هفتمین دوره مسابقات ورزشهای زورخانهای و کشتی پهلوانی قهرمانی آسیا قدردانی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان با اهدای لوح تقدیر از اهتمام رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی در برگزاری هفتمین دوره مسابقات ورزشهای زورخانهای و کشتی پهلوانی قهرمانی آسیا قدردانی کرد.
در ابتدای متن قدردانی وزیر ورزش و جوانان از استاندار آذربایجانغربی آمده است: بدینوسیله مراتب سپاس و قدردانی خویش را از اهتمام و حمایتهای ارزشمند جنابعالی در برگزاری هفتمین دوره مسابقات ورزشهای زورخانهای و کشتی پهلوانی قهرمانی آسیا در سال ۱۴۰۴ صمیمانه ابراز میدارم.
احمد دنیامالی در ادامه افزوده است: این رویداد ملی با عنایات الهی و در سایه همراهی مؤثر و شایسته شما، در فضایی سرشار از شور، نشاط و امید با موفقیت و شکوه در دولت "وفاق ملی" برگزار گردید و جلوهای از اهتمام و همدلی را در اجرای برنامههای ملی به نمایش گذاشت.
وی در پایان خطاب به استاندار آذربایجانغربی بیان کرده است: از درگاه خداوند متعال، تداوم توفیقات جنابعالی را در خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و سرافرازی و عزت روزافزون برای کشور عزیزمان مسئلت دارم.