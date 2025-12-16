به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان، در پی حمله تروریستی شامگاه گذشته به یکی از ایست و بازرسی‌های ورودی شهرستان فهرج که منجر به شهادت جمعی از نیرو‌های حافظ امنیت شد، فرمانده انتظامی استان کرمان بلافاصله پس از وقوع حادثه در محل حاضر و بصورت میدانی در جریان عملیاتِ بررسی و پیگیری حادثه قرار گرفت.

سردار "موقوفه ئی" بر تداوم قاطعانه اقدامات تأمینی و برخورد با هرگونه ناامنی و تحرکات مخرب تأکید و افزود: نیرو‌های امنیتی و انتظامی در حال شناسایی و تعقیب عوامل این اقدام تروریستی هستند تا هرچه سریع‌تر عاملان و حامیان آنان دستگیر و به دستگاه قضائی تحویل شوند.