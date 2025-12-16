پخش زنده
نامزدهای دریافت جایزه بهترین فیلم از نگاه تماشاگران نوزدهمین جشنواره بینالمللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» معرفی شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما از ستاد خبری جشنواره «سینماحقیقت»، نامزدهای بهترین فیلم از نگاه تماشاگرانبه ترتیب حروف الفبا عبارتند:
«بازگشت گور ایرانی» - با سرمایه گذاری مرکز سیمرغ
«رویای ناتمام» - با سرمایهگذاری سازمان سینمایی سوره
سهیل- با سرمایهگذاری وحید فرجی و مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی
«کابوک»- با سرمایهگذاری جعفر صادقی و مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی
«مشتزنی در رینگ ترجمه» - با سرمایه گذاری آریان عطارپور و سرمایهگذاری مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی
نوزدهمین جشنواره بینالمللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» امروز سه شنبه ۲۵ آذرماه برگزار میشود.