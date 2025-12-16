به گزارش خبرگزاری صداوسیما از ستاد خبری جشنواره «سینماحقیقت»، نامزدهای بهترین فیلم از نگاه تماشاگرانبه ترتیب حروف الفبا عبارتند:

«بازگشت گور ایرانی» - با سرمایه گذاری مرکز سیمرغ

«رویای ناتمام» - با سرمایه‌گذاری سازمان سینمایی سوره

سهیل- با سرمایه‌گذاری وحید فرجی و مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی

«کابوک»- با سرمایه‌گذاری جعفر صادقی و مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی

«مشت‌زنی در رینگ ترجمه» - با سرمایه گذاری آریان عطارپور و سرمایه‌گذاری مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی

نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» امروز سه شنبه ۲۵ آذرماه برگزار می‌شود.