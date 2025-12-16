به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل؛ فائو در گزارشی اعلام کرد: برآورد‌ها نشان می‌دهد در زمستان امسال ۱۷ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر در افغانستان با گرسنگی حاد مواجه ‌می‌شوند و این درحالی است که کمک‌های غذایی محدود است و فقط ۲/۷ میلیون نفر از جمعیت افغانستان را پوشش می‌دهد.

این نهاد بین المللی افزود: وضعیت امنیت غذایی در افغانستان همزمان با فصل زمستان در حال بدتر شدن است. همچنین مشکلات اقتصادی همزمان با بازگشت مهاجران، خشکسالی و زمین لرزه‌های اخیر وخیم‌تر شده است.

پیش‌تر نیز برنامه جهانی غذا اعلام کرده بود که این سازمان به دلیل کاهش بودجه، مجبور شده است حمایت خود را از ۱۰ میلیون نیازمند به ۲ میلیون نفر در افغانستان کاهش دهد.

براساس آمار اداره هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا) در سال آینده میلادی نزدیک به ۲۲ میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز خواهند داشت.