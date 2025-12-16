گزارش بارندگی ۲۴ ساعت گذشته در استان کرمان

بارش برف و باران در ۲۴ ساعت گذشته تا ساعت ۱۳:۳۰ روز ۲۵ آذر ۱۴۰۴، مناطق مختلف استان کرمان را دربر گرفت و در برخی شهرها بارندگی قابل توجهی به ثبت رسید.