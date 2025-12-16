پخش زنده
امروز: -
بارش برف و باران در ۲۴ ساعت گذشته تا ساعت ۱۳:۳۰ روز ۲۵ آذر ۱۴۰۴، مناطق مختلف استان کرمان را دربر گرفت و در برخی شهرها بارندگی قابل توجهی به ثبت رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان، میزان بارندگی ثبتشده در ۲۴ ساعت گذشته تا ساعت ۱۳:۳۰ روز ۲۵/۰۹/۱۴۰۴ در شهرها و مناطق مختلف استان کرمان به شرح زیر اعلام شد:
سیرجان: ۱۶.۵ میلیمتر
رابر: ۱۱.۶ میلیمتر
ساردوئیه: ۱۰.۲ میلیمتر
جیرفت: ۹.۷ میلیمتر
شهربابک: ۹.۱ میلیمتر
بافت: ۹.۰ میلیمتر
میانده جیرفت: ۷.۷ میلیمتر
کوهبنان: ۵.۸ میلیمتر
لالهزار: ۴.۵ میلیمتر
انار: ۲.۴ میلیمتر
کهنوج: ۲.۲ میلیمتر
کرمان: ۲.۱ میلیمتر
دشتخاک زرند: ۱.۸ میلیمتر
ماهان: ۰.۶ میلیمتر
رودبار: ۰.۶ میلیمتر
رفسنجان: ۰.۴ میلیمتر
زرند: ۰.۲ میلیمتر
فاریاب: ۰.۲ میلیمتر