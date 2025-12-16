فرمانده انتظامی استان ایلام از دستگیری دو محکوم تحت تعقیب خبر داد و گفت: متهمان که با سوءاستفاده از اعتماد شهروندان، بیش از ۶۰ میلیارد ریال کلاهبرداری کرده بودند، سرانجام در عملیات پلیس ایوان دستگیر شدند.

خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ سردار «جمال سلمانی» فرمانده انتظامی استان ایلام اظهار داشت: در پی صدور دستور قضائی مبنی بر جلب و دستگیری دو متهم تحت تعقیب، رسیدگی به پرونده به‌طور ویژه در دستور کار مأموران انتظامی شهرستان ایوان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران انتظامی با انجام تحقیقات تخصصی و بهره‌گیری از اقدامات اطلاعاتی، متوجه شدن که متهمان با فریب و جلب اعتماد تعدادی از شهروندان، اقدام به ۶۰ میلیارد ریال کلاهبرداری کرده و پس از مدتی از محل سکونت خود متواری شده‌اند.

فرمانده انتظامی استان ایلام تصریح کرد: با تلاش شبانه‌روزی مأموران و انجام رصد‌های میدانی، سرانجام مخفیگاه این افراد شناسایی و پس از هماهنگی با مرجع قضائی، در عملیاتی غافلگیرانه هر دو متهم در محل اختفا دستگیر شدند.

سردار سلمانی در پایان با تأکید بر هوشیاری عمومی شهروندان گفت: مردم در انجام هرگونه معامله مالی یا سرمایه‌گذاری، از اعتماد بی‌پایه به افراد ناشناس یا کسانی که خود را کاسب یا سرمایه‌گذار معرفی می‌کنند، جداً خودداری کرده و پیش از هر اقدامی، از هویت، سوابق و مجوز‌های قانونی طرف مقابل اطمینان حاصل کنند.