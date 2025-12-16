روابط عمومی شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش از لغو تعدادی از پرواز‌های ورودی و خروجی فرودگاه بین‌المللی کیش خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، براساس اعلام روابط عمومی شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش پرواز ورودی تبریز به کیش، شرکت هواپیمایی سپهران به شماره پرواز ۷۱۳۷ و ساعت ۱۹:۱۵ و پرواز‌های خروجی کیش به مشهد، شرکت هواپیمایی سپهران، شماره پرواز ۴۳۴۴، در ساعت ۲۰ لغو شدند.

روابط عمومی شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش از مسافران خواست برای کسب اطلاعات تکمیلی و برنامه‌ریزی سفر، با شرکت‌های هواپیمایی برقرار کننده پرواز تماس بگیرند.