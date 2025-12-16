پخش زنده
مستند «شرح این حیرانی» با نگاهی به عشق و ارادت آیتالله میرجهانی به اهلبیت (ع) روی آنتن میرود و برنامه «تهران ۲۰» نیز به بررسی چالشهای بازار شب یلدا و نقش پژوهش در این حوزه میپردازد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مستند «شرح این حیرانی»؛ با روایتی از زندگی، آثار و شرح احوالات آیت الله سید محمدحسن میرجهانی برای بینندگان شبکه قرآن و معارف سیما پخش میشود.
این مستند گفت وگومحور، به تهیه کنندگی «آزاده رجبی» و نویسندگی و کارگردانی «حسینعلی رحیمی» امروز سه شنبه ۲۵ آذر ساعت ۱۹ روانه آنتن این شبکه میشود.
سید محمدحسن طباطبایی اصفهانی، معروف به میرجهانی متولد ۱۲۸۰ شمسی، فقیه، مجتهد، محدث، استاد سطوح عالی حوزه و خطیب نامدار معاصر بود.
آیت الله میرجهانی در علوم غریبه، فنّ منبر و بیان احادیث تبحر داشته و در مدح حضرت رسول (ص) و امامان معصوم اشعار بسیار به عربی و فارسی سروده است؛ مشهورترین کتاب اوجنة العاصمة نام دارد.
ایشان در دوران عمر پربرکت خود، تأثیری بسزا در ترویج معارف اهل بیت (ع) و توجه و عشق به امام زمان (عج) در دوره معاصر ایفا کردند.
میرجهانی در ۲۵ آذر سال ۱۳۷۱ شمسی در اصفهان درگذشت و نزدیک آرامگاه علامه مجلسی در کنار مسجد جامع اصفهان به خاک سپرده شد.
برنامه «تهران ۲۰»
«وضعیت بازار میوه و ترهبار در آستانه شب یلدا» و «چالشهای حوزه پژوهش» دو موضوع گفتوگوی برنامه امشب «تهران ۲۰» است که از شبکه تهران پخش میشود.
در بخش نخست برنامه، «مهدی بختیاریزاده»، مدیرعامل سازمان میادین و ترهبار شهر تهران، به بررسی وضعیت بازار میوه و ترهبار در آستانه شب یلدا میپردازد.
در بخش دوم برنامه نیز، به مناسبت روز ملی پژوهش، «سید مهدی ابطحی»، معاون پژوهشی وزیر علوم، در گفتوگویی تلفنی، چالشها و دغدغههای حوزه پژوهش را بررسی خواهد کرد.