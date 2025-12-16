پخش زنده
رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی با قدردانی از تلاشهای معاونت علمی ریاست جمهوری، بر لزوم ایجاد سازوکارهای حمایتی برای تحریک تقاضا در حوزه خدمات دانشبنیان تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سقاب اصفهانی معاون رئیس جمهور در حاشیه بازدید از نمایشگاه « ایرانساخت» در جمع خبرنگاران با اشاره به پیشرفتهای حاصل شده در شرکتهای مستقر در این نمایشگاه، گفت: اقدامات معاونت علمی در یک سال ونیم گذشته، قابل تقدیر است. شرکتهایی که از چند سال قبل در نمایشگاه ایرانساخت حاضر بودند، اکنون به توانمندی قابل ملاحظهای رسیدهاند.
وی با تبیین نقش دوگانه دولت در حمایت از این حوزه، درباره رویکرد فعلی افزود: معاونت علمی تمرکز خود را بر تحریک از سمت عرضه و حمایت از شرکتهای دانشبنیان قرار داده است که این اقدام بسیار موثر است.
سقاب اصفهانی ادامه داد: اما کاری که ما به عنوان دستگاههای دیگر دولت باید انجام دهیم، تحریک از سمت تقاضاست. ما باید شرایطی فراهم کنیم که صنایع، بخشهای عمومی، اصناف و حتی مردم برای دریافت تسهیلات دانشبنیان تحریک شده و مشتاق شوند.
رئیس سازمان بهینهسازی انرژی با تاکید بر اینکه شرط تحقق این اشتیاق، صرفه اقتصادی است؛ گفت: باید شرکتهای دانشبنیان بتوانند با استفاده از تسهیلات دانشبنیانها، اقتصادشان را تأمین کنند.
وی خاطرنشان کرد: ما در دولت سعی میکنیم نقش مکملی برای معاونت علمی ایفا کنیم؛ معاونت تحریک عرضه را انجام میدهند و ما با تحریک تقاضا تلاش میکنیم شرکتهای بزرگ صف ببندند تا این تسهیلات را دریافت کنند.