اختتامیه نوزدهمین دوره مسابقه‌های قرآن و عترت و چهارمین جشنواره فرهنگی هنری رسانه ملی، فردا ۲۶ آذر، برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از ایکنا، اختتامیه نوزدهمین دوره مسابقه‌های قرآن و عترت و چهارمین جشنواره فرهنگی هنری رسانه ملی، چهارشنبه ۲۶ آذر ماه از ساعت ۱۴ تا ۱۶ در سالن کوثر ساختمان اداری جام جم برگزار می‌شود.

رقابت‌های نوزدهمین دوره مسابقه‌های قرآن و عترت در رشته‌های تفسیر و تدبر در قرآن، سیره اهل بیت (ع)، نهج‌البلاغه و احکام، همچنین چهارمین جشنواره فرهنگی هنری قرآن در رسانه ملی، ویژه کارکنان، همسران و فرزندان برگزار شده است.

ثبت‌نام رقابت‌ها از ۷ مرداد تا ۱۷ شهریور سال جاری انجام شد و مرحله مقدماتی به صورت حضوری در مراکز صدا و سیمای سراسر کشور از ۱۹ مهر آغاز و مسابقه‌ها در رشته‌هایی مانند صحیح‌خوانی، حفظ موضوعی و ترتیبی، قرائت تقلیدی قرآن و اذان برگزار شد.

در کنار رقابت‌های قرآن، چهارمین جشنواره فرهنگی هنری قرآن در رسانه ملی نیز با بخش‌هایی از جمله اقتباس داستانی و دراماتورژی (فن و هنر نگارش نمایشنامه) قرآن، خوشنویسی و همچنین قصه‌گویی کودکان در بازه زمانی ۲۰ مرداد تا ۴ آبان سال جاری برپا شد. همچنین مرحله نهایی رقابت‌ها ۲۳ آذر برگزار شد و اختتامیه نیز فردا ۲۶ آذر برگزار می‌شود.

هدف از این برگزاری این مسابقه ها، ایجاد انس و الفت بیشتر کارکنان و خانواده‌ها با قرآن و معارف اهل بیت (ع)، توسعه فضای معنوی در محیط‌های کاری و شناسایی استعداد‌های قرآنی بود.