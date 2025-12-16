دبیر نوزدهمین جشنواره «سینماحقیقت» با اشاره به برگزاری مراسم اختتامیه این رویداد، از استقبال گسترده مخاطبان از بخش‌های مختلف جشنواره خبر داد و تأکید کرد: تنوع آثار و موضوعات، نشان‌دهنده ارتباط خوب جشنواره با مخاطبان است.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمد حمیدی‌مقدم، در گفت‌و‌گو با خبر ۱۴ شبکه خبر با اشاره به پایان شش روز برگزاری این جشنواره گفت: امروز رأس ساعت ۱۸ مراسم پایانی و اختتامیه جشنواره با حضور مقامات، فرهیختگان، هنرمندان، مستندسازان و دکتر صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می‌شود.

وی درباره شانس فیلم‌ها برای دریافت تندیس افزود: با توجه به گروه‌های داوری متفاوتی که در بخش‌های مختلف داریم، امیدوارم داوران با عدالت و انصاف، آثاری را که شایستگی بیشتری دارند انتخاب کنند تا مستندسازانی که تلاش کرده‌اند، نتیجه زحمات خود را دریافت کنند.

حمیدی‌مقدم با تأکید بر اهمیت فراتر از جوایز جشنواره گفت: مهم‌تر از تندیس‌ها، حرکت بزرگی است که مستندسازان کشور رقم زدند. در این شش روز، سبدی رنگین از آثار را شاهد بودیم؛ از مستند‌های حیات‌وحش و محیط‌زیست گرفته تا مستند‌های اجتماعی، آثار مرتبط با جنگ ۱۲روزه، مستند‌های گفتمان انقلاب در بخش جایزه شهید آوینی و همچنین بخش بین‌الملل.

دبیر جشنواره «سینماحقیقت» استقبال مخاطبان را نشانه موفقیت این دوره دانست و از پوشش رسانه‌ای صداوسیما قدردانی کرد و گفت: این استقبال نشان داد جشنواره نوزدهم توانسته ارتباط خوبی با مخاطبان خود برقرار کند.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: با اهدای جوایز در بخش‌های مختلف از جمله مسابقه ملی، جایزه شهید آوینی، بخش ایران، دانشجویی و عکس، خانواده سینمای مستند با انرژی بیشتری به ثبت وقایع و اتفاقات مهم کشور بپردازند و سالی پر رونق پیش روی سینمای مستند ایران باشد.