حرکت بزرگ مستندسازان در «سینماحقیقت»
دبیر نوزدهمین جشنواره «سینماحقیقت» با اشاره به برگزاری مراسم اختتامیه این رویداد، از استقبال گسترده مخاطبان از بخشهای مختلف جشنواره خبر داد و تأکید کرد: تنوع آثار و موضوعات، نشاندهنده ارتباط خوب جشنواره با مخاطبان است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،
محمد حمیدیمقدم، در گفتوگو با خبر ۱۴ شبکه خبر با اشاره به پایان شش روز برگزاری این جشنواره گفت: امروز رأس ساعت ۱۸ مراسم پایانی و اختتامیه جشنواره با حضور مقامات، فرهیختگان، هنرمندان، مستندسازان و دکتر صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار میشود.
وی درباره شانس فیلمها برای دریافت تندیس افزود: با توجه به گروههای داوری متفاوتی که در بخشهای مختلف داریم، امیدوارم داوران با عدالت و انصاف، آثاری را که شایستگی بیشتری دارند انتخاب کنند تا مستندسازانی که تلاش کردهاند، نتیجه زحمات خود را دریافت کنند.
حمیدیمقدم با تأکید بر اهمیت فراتر از جوایز جشنواره گفت: مهمتر از تندیسها، حرکت بزرگی است که مستندسازان کشور رقم زدند. در این شش روز، سبدی رنگین از آثار را شاهد بودیم؛ از مستندهای حیاتوحش و محیطزیست گرفته تا مستندهای اجتماعی، آثار مرتبط با جنگ ۱۲روزه، مستندهای گفتمان انقلاب در بخش جایزه شهید آوینی و همچنین بخش بینالملل.
دبیر جشنواره «سینماحقیقت» استقبال مخاطبان را نشانه موفقیت این دوره دانست و از پوشش رسانهای صداوسیما قدردانی کرد و گفت: این استقبال نشان داد جشنواره نوزدهم توانسته ارتباط خوبی با مخاطبان خود برقرار کند.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد: با اهدای جوایز در بخشهای مختلف از جمله مسابقه ملی، جایزه شهید آوینی، بخش ایران، دانشجویی و عکس، خانواده سینمای مستند با انرژی بیشتری به ثبت وقایع و اتفاقات مهم کشور بپردازند و سالی پر رونق پیش روی سینمای مستند ایران باشد.