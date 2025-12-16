به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، از اتحادیه حق العمل کاران میوه و تره بار میدان بزرگ تهران، جزئیات قیمت انواع میوه و صیفی درجه یک تا درجه سه بر اساس نرخ‌نامه عمده فروشی محصولات کشاورزی در میدان میوه و تره‌بار تهران در دوره زمانی بیست و چهارم تا ۳۰ آذرماه ۱۴۰۴ به شرح زیر است:

قیمت هر کیلوگرم انار ساوه و تبریز بین ۶۰ تا ۹۰ هزار تومان، انار کوهستان و دماوند بین ۱۰۰ تا ۱۶۰ هزارتومان، خرمالو شمال بین ۴۰ تا ۷۰ هزارتومان، خرمالو کرج بین ۶۰ تا ۱۰۰ هزارتومان، خرمالو کن بین ۸۰ تا ۱۳۰ هزارتومان، هندوانه بین ۱۰ تا ۳۵ هزارتومان، ازگیل بین ۸۰ تا ۱۸۰ هزارتومان، کیوی بین ۶۰ تا ۱۳۰ هزارتومان، کدو حلوایی بین ۲۵ تا ۳۵ هزارتومان است.

براساس این نرخ نامه قیمت هر کیلوگرم موز اکوادور بین ۱۰۰ تا ۱۲۵ هزار تومان، موز فیلیپین بین ۸۰ تا ۱۱۰ هزارتومان، موز هندی بین ۷۰ تا ۹۰ هزار تومان، موز پاکستان بین ۴۰ تا ۷۰ هزارتومان، انگور بی دانه زرد بین ۱۰۰ تا ۱۸۰ هزارتومان، انگور بی دانه قرمز بین ۱۸۰ تا ۲۳۰ هزارتومان، انگور شاهرودی بین ۷۰ تا ۱۱۰ هزارتومان، به بین ۵۰ تا ۱۰۰ هزارتومان، پرتقال ناول بین ۱۰۰ تا ۱۴۵ هزار تومان، پرتقال تامسون بین ۴۰ تا ۷۰ هزار تومان، سیب لبنانی زرد بین ۸۰ تا ۱۳۰ هزار تومان، سیب لبنانی قرمز بین ۷۰ تا ۱۲۰ هزار تومان، گلابی بیروتی بین ۱۴۰ تا ۱۹۰ هزار تومان، گلابی دوشیز درگزی بین ۸۰ تا ۱۲۰ هزارتومان، نارنگی بین ۶۰ تا ۱۰۰ هزارتومان، نارنگی برکی بین ۵۰ تا ۹۰ هزارتومان، نارنگی پالا بین ۴۰ تا ۹۰ هزارتومان، خیار رسمی بین ۳۵ تا ۴۵ هزارتومان و خیار گلخانه‌ای بین ۴۰ تا ۶۰ هزارتومان تعیین شده است.

نرخ هر کیلوگرم گریپ فروت تو سرخ بین ۲۰ تا ۴۰ هزارتومان، لیموشیرین بین ۸۰ تا ۱۳۰ هزارتومان، لیموترش سنگی بین ۱۴۰ تا ۲۰۰ هزارتومان، لیموترش میناب بین ۲۰۰ تا ۳۵۰ هزارتومان، نارنج بین ۲۰ تا ۴۵ هزارتومان، زنجبیل بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزارتومان، خربزه بین ۱۰ تا ۴۰ هزارتومان، بادمجان دلمه‌ای بین ۱۵ تا ۳۰ هزارتومان، بادمجان قلمی بین ۱۰ تا ۲۰ هزارتومان، بادمجان گلخانه‌ای ۲۵ تا ۴۰ هزارتومان، بلال بین ۲۰ تا ۴۰ هزارتومان، پیاز ترشی بین ۱۰ تا ۲۰ هزارتومان، پیاز زرد بین ۱۰ تا ۲۱ هزارتومان، پیاز شیری انباری بین ۱۵ تا ۲۰ هزارتومان، پیاز شیری جیرفتی بین ۲۴ تا ۳۵ هزارتومان، پیاز قرمز بین ۱۲ تا ۲۳ هزارتومان، سبزی جور بین ۲۵ تا ۴۵ هزارتومان، سبزی خوردن بین ۳۵ تا ۶۰ هزارتومان، سیب زمینی بین ۱۷ تا ۳۳ هزارتومان است؛ بنابراین گزارش، قیمت هر کیلوگرم گوجه فرنگی بوته رس بین ۲۰ تا ۳۵ هزارتومان، گوجه فرنگی گلخانه‌ای بین ۳۰ تا ۷۰ هزارتومان، گوجه زیتونی بین ۱۲۰ تا ۱۸۰ هزارتومان، لوبیا سبز بین ۵۰ تا ۹۰ هزارتومان، سیرخشک بین ۱۵۰ تا ۲۵۰ هزارتومان، کدو مسمایی بین ۲۰ تا ۳۰ هزارتومان، کرفس بین ۲۰ تا ۳۰ هزارتومان، کلم بروکلی بین ۳۰ تا ۶۰ هزارتومان، شلغم و لبو بین ۲۰ تا ۳۰ هزارتومان، فلفل کاپی بین ۱۲۰ تا ۱۵۰ هزارتومان، فلفل همدانی بین ۴۰ تا ۶۵ هزارتومان، کاهو پیچ سالادی و رسمی بین ۱۰ تا ۱۵ هزارتومان، کلم سفید و قرمز بین ۱۰ تا ۱۸ هزارتومان، گل کلم بین ۱۵ تا ۳۵ هزارتومان و هویج بین ۱۵ تا ۳۵ هزارتومان تعیین شده است.