کتابچه راهنمای آمادگی در برابر زلزله ویژه کودکان توان یاب در مراسمی با حضور کارشناسان داخلی و خارجی رونمایی شد، دستورالعمل هایی که گامی مهم در مسیر ارتقای ایمنی و تاب آوری این کودکان در برابر بلایای طبیعی به شمار می رود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، این دستورالعمل ها برای کودکان و افرادی است که به علت محدودیتهای حرکتی، شنوایی، بینایی یا ذهنی ، قبل از حادثه، به آموزشها و امکانات متفاوتتری نیاز دارند.
از نشنیدن آژیرهای هشدار، تا ناتوانی در جابهجایی سریع یا درک شرایط اضطراری؛ چالشهایی است که میتواند جان کودکان توان یاب را در معرض تهدید و خطر قرار دهد.
با توجه به شرایط اقلیمی و طبیعی کشورمان، چند سالی است که بحث آموزش در برابر بلایای طبیعی به خصوص برای جامعه توانیاب ، جدیتر گرفته شده است.
کارشناسان خارجی می گویند ایران در زمینه آموزش توان یابان در برابر بلایای طبیعی در منطقه در رتبه نخست قرار دارد.