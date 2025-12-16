به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، این دستورالعمل ها برای کودکان و افرادی است که به علت محدودیت‌های حرکتی، شنوایی، بینایی یا ذهنی ، قبل از حادثه، به آموزش‌ها و امکانات متفاوت‌تری نیاز دارند.

از نشنیدن آژیر‌های هشدار، تا ناتوانی در جابه‌جایی سریع یا درک شرایط اضطراری؛ چالش‌هایی است که می‌تواند جان کودکان توان یاب را در معرض تهدید و خطر قرار دهد.

با توجه به شرایط اقلیمی و طبیعی کشورمان، چند سالی است که بحث آموزش در برابر بلایای طبیعی به خصوص برای جامعه توانیاب ، جدی‌تر گرفته شده است.

کارشناسان خارجی می گویند ایران در زمینه آموزش توان یابان در برابر بلایای طبیعی در منطقه در رتبه نخست قرار دارد.