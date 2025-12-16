به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،فرماندار شهرستان گراش گفت: در پی تماس فردی با موتورسیکلت با اورژانس اجتماعی این شهرستان اعلام کرده که کنار یک آب انبار در سیلاب گیر افتاده و هنگام صحبت، ارتباط قطع و هویت فرد تاکنون مشخص نشده است.

یعقوب میرزایی قیری افزود: امدادگران در منطقه مشغول جست‌و‌جو هستند، اما تا این لحظه نشانی‌ای از فرد مفقودی به دست نیامده است.

وی بیان کرد: اهالی روستای آغضه گزارش داده‌اند که فردی با این مشخصات در این روستا ساکن نیست و احتمال دارد از اهالی روستای زینل‌آباد باشد.

شهرستان گراش در جنوب فارس و در فاصله حدود ۳۶۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.