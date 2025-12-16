پخش زنده
سخنگوی دولت، با تأکید بر اهمیت پژوهش در جامعه، گفت: دانشگاهها باید پژوهشهای خود را با حل مسائل واقعی جامعه پیوند دهند تا نتایج تحقیقات مستقیماً به بهبود وضعیت اجتماعی و اقتصادی کشور کمک کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت صبح امروز در برزگداشت روز پژوهش در دانشگاه با بیان اینکه خرسندم از اینکه دانشگاه با این قد و قامت بلند بر تارک علم ساخت و ساز ایستاده، اظهار کرد: بسیار باعث افتخار است که در استانی رشد کردم که به این دقت به حوزههای علم و فناوری بها میدهد و به این خوبی هم ساختمانها را میسازد.
وی با اشاره به واژه «پژوهش» افزود: بنا است که ما در طول این فرایند یا واقعیت رو بشناسیم یا حق را بشناسیم؛ بنا است که در برخی از علوم، نظیر علوم اجتماعی واقعیتهای جامعه را ترسیم کنیم و بعد بایدها را هم در کنار آن قرار دهیم.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: اصولا پژوهش انجام در برخی از علوم الی علوم پایه انجام میشود که بتواند منتج به راهکارهایی شود که در جامعه، خود را رو نشان دهد. امروزه گفته میشود یکی از بهترین سرمایه گذاریها سرمایه گذاری در حوزههای تحقیق و توسعه است.
مهاجرانی ادامه داد: اگر فرض کنیم که میزان برگشت سرمایه در خیلی از حوزهها حدود ۳۰ درصد باشه که در حوزههایی نظیر خدمات تقریبا این اندازه است؛ در برخی از کارهای غیرقانونی نظیر قاچاق برگشت سرمایههای حدود ۳۰۰ درصد و در تحقیق توسعه ما برگشت سرمایه حدود ۳ هزار درصد داریم. علت اینکه بسیاری از کشورها به درستی بر تحقیق و توسعه سرمایه گذاری میکنند این است که حتی از نظر اقتصادی به درستی میتوانند سرمایه را برگردانند.
وی ضمن تأکید بر ارتباط جامعه و دانشگاه، تصریح کرد: طبیعتاً ارتباط درستی که جامعه و دانشگاه دارند میتواند کمک کند به اینکه نظام مسائل جامعه در اختیار دانشگاه قرار بگیرد و دانشگاه در مسیر حل مسائل جامعه گام بردارد. یکی از کارهای بسیار خوبی که در استان مرکزی صورت گرفته ارتباط بسیار خوب جامعه اعم از صنعت و دانشگاه در استان مرکزی است که واقعا این موضوع جای تبریک دارد و به عنوان یک نمونه در کشور قابل تصری است.
سخنگوی دولت با اشاره به موضوع آب، ادامه داد: در مورد موضوع آب که آقای رئیسجمهور در جلسهای که روز شنبه داشتند تقسیم کار ملی را انجام دادند و به نوعی حل مسئله حوزههای آبریز را به دانشگاهها واگذار کردند؛ اصولا دانشگاهها قرار نیست که فارغ از جامعه پژوهش کنند.
مهاجرانی تأکید کرد که دانشگاهها برای حل مسائل جامعه پژوهش میکنند.
وی افزود: قسمتی از پژوهشها، از جمله پژوهشهای رشتههای علوم پایه معمولا به سرعت برنمیگردد ولی آنها نیز در دراز مدت به جامعه بازمیگردد. این مردم هستند که باید از حاصل پژوهش منتفع شوند.
سخنگوی دولت اظهار کرد: مهمترین جایی که ما باید در آن پژوهش کنیم، پژوهش در وجود خودمان است. ما فراموش میکنیم که در این بازار هستی پی یک کار بزرگ آمدهایم. ما به این دنیا آمدهایم که یک کار بزرگ انجام دهیم، ما آمدهایم به این دنیا که یک افزودهای در این دنیا داشته باشیم.
مهاجرانی در ادامه خاطرنشان کرد: انسان کامل کسی است که چیزی را بر دنیا افزون میکند.
وی ضمن خواندنی ابیاتی از اشعار مولانا، گفت: بعضی از آدمها به درستی در بازار وجود خودشون در معدن وجود خود کند و کاو میکنند و به جایی میرسند که میفهمند باید چه کنند.
سخنگوی دولت با بیان اینکه میتوان پژوهش را در دو ساحت دسته بندی کرد، تصریح کرد: یکی ساحت درون است که طبیعتاً همه ما وظیفه داریم فارغ از اینکه رشته تحصیلی ما چه است، بکاویم، پیدا کنیم و ارزشهای درونی خود را بشناسیم و پاس بداریم.
مهاجرانی اظهار کرد: فراموش نکنیم راهزنانی هستند که به شدت منتظرند ارزشهای وجودی ما را از ما بربایند؛ این راهزنان از جنس وسوسه، حرص طمع و آزمندی است. این موارد عاملی میشوند برای لغزشهایی که ما از ارزشهای وجودی خود دور میشویم و به همین جهت هم است که حضرت امیر فرمودند: «مراقب باش که بر چه چیزهایی میلرزی.» مولانا از همین جمله وام گرفته و میفرماید: «بر هر چه همی لرزی، میدان که همان ارزی»
وی ادامه داد: یکی از مهمترین کارهای پژوهش این است که در درون خود پژوهش کنیم و بدانیم بر سر چه چیزهایی میلرزیم. حاصل پژوهش و جستن در وجود خودمان یافتن نظام ارزشی اصیلی هست که بر پایه آن میتوانیم وجودمان را بنا بنهیم و یک مسیر تعالی را برای خود ترسیم کنیم.
سخنگوی دولت در پایان گفت: این آدم موقعی دست به هر کاری که بزند کاری است اصیل که منتج میشود به بهبود وضعیت جامعه.