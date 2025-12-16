خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ بیست‌وهفتمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی مرحله استانی ایلام با شعار «جهان با قصه کودکان را ببین» و با حضور برگزیدگان مرحله مقدماتی، در بخش‌های متنوع حضوری و غیرحضوری آغاز به کار کرد.

«فاطمه رستگار» مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان ایلام، با اعلام این خبر گفت: از میان ۴۰۱ شرکت‌کننده، ۵۰ نفر موفق شدند به مرحله استانی راه پیدا کنند که در روز‌های ۲۵ و ۲۶ آذرماه به رقابت خواهند پرداخت.

وی افزود: این جشنواره در بخش‌های قصه‌های سنتی، مدرن، دینی، آیینی، علمی، ایثار و قهرمانان، قصه‌گویی منظوم و قصه‌گویی به زبان اشاره برگزار می‌شود و شرکت‌کنندگان در سه گروه سنی ۷ تا ۱۲ سال و بزرگسال به اجرای برنامه می‌پردازند.

رستگار تصریح کرد: این رویداد فرهنگی در مجتمع شهدای کودک برگزار شده و هدف آن ترویج فرهنگ قصه‌گویی و تقویت خلاقیت کودکان و نوجوانان است.