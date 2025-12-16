به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، رنجبر با اشاره به برنامه‌های شبکه بهداشت و درمان بافق در ایام دهه فجر گفت: طبق برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، مرکز جامع سلامت شماره یک شهرستان بافق در دهه فجر امسال افتتاح و به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی افزود: همچنین پایگاه اورژانس بین‌جاده‌ای شهدای سبزدشت و خانه بهداشت روستای بشکان نیز در این ایام افتتاح شده و خدمات‌رسانی به مردم را آغاز خواهد کرد.

رنجبر با اشاره به روند تکمیل بیمارستان جدید بافق تصریح کرد: با توجه به قول‌های داده شده، تا پایان امسال بیمارستان جدید به بهره‌برداری می‌رسد تا گام مؤثری در ارتقای سطح خدمات درمانی شهرستان برداشته شود.

مدیر شبکه بهداشت و درمان بافق با اشاره به وضعیت ارائه خدمات درمانی در شهرستان گفت: در حال حاضر حدود ۴۰ پزشک متخصص در حوزه درمان و در بخش‌ها و واحد‌های مختلف، از جمله طب اورژانس تا اتاق عمل، به‌صورت فعال و شبانه‌روزی در حال خدمت‌رسانی به مردم شهرستان بافق هستند.