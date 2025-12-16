بیماران تالاسمی، هموفیلی، سرطانی، مادران باردار و مجروحان حوادث و سوانح در تمامی روزهای سال به خون و فرآورده‌های خونی نیاز دارند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ سلیمان جباری، معاون فنی و فن آوری‌های نوین اداره کل انتقال خون آذربایجان‌غربی گفت: در یک ماه اخیر ۶۳۰۰ اهداکننده به پایگاههای انتقال خون استان مراجعه واز این افراد ۴۰۰۰ واحد خون دریافت شده است.

وی بااشاره به اینکه اهدای خون در روز‌های اخیر کاهش یافته است که این امر ناشی از برودت هوا و شروع بیماری‌های فصلی از جمله آنفولانزا می تواند باشدگفت: با این وجود بیماران نیازمند به خون که شامل بیماران تالاسمی، هموفیلی، بیماران سرطانی، مادران در حین زایمان و مجروحین حوادث و سوانح هستند در همه حال به خون و فرآورده‌های خونی نیاز دارند.

آقایان در طول یک سال ۴ بار و بانوان در طول یک سال ۳ بار میتوانند اهدای خون انجام دهند.

هر فرد داوطلب با در دست داشتن کارت ملی برای اهدای خون می تواندبه پایگاههای اهدای خون مراجعه کند.