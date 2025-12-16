مدیر هوشمندسازی شرکت ملی مس از نهادینه‌سازی تحول دیجیتال در خطوط تولید خبر داد و گفت: حمایت مدیریت ارشد و ظرفیت نخبگان شرکت، تسریع‌کننده این فرآیند راهبردی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما از شرکت ملی مس، در پنل تخصصی «هوشمندسازی و تحول دیجیتال» رفسنجان، کارشناسان تأکید کردند: تحول دیجیتال در صنعت مس فراتر از فناوری است و نیازمندتغییر عمیق نگرش‌ها، آموزش مستمر، یادگیری مادام‌العمر و سرمایه‌گذاری هوشمند بر مهارت‌های نیروی انسانی می‌شود؛ شرکت ملی مس نیز این برنامه را از شعار به فاز اجرایی منتقل کرده است.

پنل تخصصی هوشمندسازی و تحول دیجیتال در حاشیه رویداد ملی ایده‌های نوآورانه و فناورانه در زنجیره ارزش مس، در تالار خیام دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان برگزار شد.

این پنل با مدیریت محمدرضا خالصی دانشیار دانشگاه تربیت مدرس و با حضور اساتید و متخصصان برجسته حوزه‌های دیجیتال، هوش مصنوعی و تحول صنعتی برگزار شد.

تحول دیجیتال: کلید اصلی، انسان و مهارت‌هاست

عضو هیات علمی دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه شیراز با اشاره به چالش‌های پیش‌روی صنعت مس، بر لزوم استانداردسازی، توسعه دانش و نوآوری تأکید کرد و گفت: تحول دیجیتال تنها به فناوری محدود نمی‌شود، بلکه کلید اصلی، تحول در انسان و مهارت‌هاست.

سیدعلی اکبر صفوی افزود: امروز مهارت‌ها تغییر کرده‌اند و تفکر تحلیلی، نوآورانه و توانایی حل مسئله به‌صورت مشارکتی، از الزامات اصلی کار در محیط‌های دیجیتال شده است. مدل آموزش نیز دگرگون شده و یادگیری مادام‌العمر به یک نیاز ضروری تبدیل شده است.

هوشمندسازی معادن؛ فراتر از شعار و تبلیغات

مدیر تحقیق و توسعه مرکز هوش مصنوعی شرکت Vale و متخصص بین‌المللی هوشمندسازی معادن، با اشاره به تجربیات جهانی اظهار داشت: «در سال‌های گذشته، حجم تبلیغات غیرواقعی در حوزه هوشمندسازی بسیار زیاد بود، اما امروز گزارش‌هایی مانند مطالعه مک‌کینزی به تعاریف دقیق‌تری از این مفهوم دست یافته‌اند.»

علی سوفسطایی هشدار داد: «مشکل اصلی در شکست بسیاری از طرحهای معدنی این است که برخی هنوز تصور می‌کنند هوشمندسازی می‌تواند به‌تنهایی همه چیز را حل کند. در حالی که سرعت انطباق فرهنگی سازمان‌ها با این تحولات بسیار پایین است و جمع‌آوری و مدیریت داده‌ها نیازمند آموزش مستمر و تفکر جامع است.»

سرمایه‌گذاری دیجیتال، بازدهی بالاتری دارد

عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مواد دانشگاه شیراز و متخصص حوزه هوش مصنوعی، با تأکید بر اهمیت اکوسیستم نوآوری گفت: «طبق گزارش دانشگاه آکسفورد در سال ۲۰۲۴، در دهه گذشته هر دلار سرمایه‌گذاری در حوزه دیجیتال، بازدهی بسیار بالاتری نسبت به سرمایه‌گذاری‌های فیزیکی داشته است.»

سیروس جوادپور اضافه کرد: «ایران نیز باید حلقه‌های مفقوده نوآوری خود را کامل کند. هوشمندسازی فقط خرید سیستم نیست، بلکه نیازمند تغییر نگرش، آموزش کاربردی و استفاده هوشمند از داده‌ها در تصمیم‌گیری‌های راهبردی است. برچسب‌گذاری و ساماندهی داده‌ها در بخش معدن، یکی از زیرساخت‌های کلیدی این تحول محسوب می‌شود.

تحول دیجیتال در شرکت ملی مس؛ از شعار به اجرا

مدیر هوشمندسازی شرکت ملی صنایع مس ایران و رئیس کمیته عالی امنیت اطلاعات این شرکت، اعلام کرد: «هوشمندسازی و تحول دیجیتال در شرکت ملی مس از مرحله شعار فراتر رفته و وارد فاز اجرایی شده است.»

نعمت‌الله زرمهی با تمرکز بر توسعه زیرساخت‌های دیجیتال، داده‌محوری و ورود مستقیم به فرآیند‌های خط تولید، افزود: حضور مستمر و همراهی مدیریت ارشد شرکت، به‌ویژه مدیرعامل محترم، یکی از عوامل کلیدی موفقیت این مسیر بوده است.

زرمهی با اشاره به ظرفیت‌های انسانی شرکت گفت: خطوط تولید ما سرشار از نیرو‌های نخبه و متخصص است که ظرفیتی ارزشمند برای پیاده‌سازی تحول دیجیتال محسوب می‌شوند. البته این ظرفیت‌ها نیازمند همراهی، آموزش و فرهنگ‌سازی هدفمند هستند.

هوشمندسازی، بخشی از راهبردی بلندمدت

مدیر هوشمندسازی شرکت ملی مس تأکید کرد: «به دستور مستقیم مدیرعامل، جلسات و پنل‌های تخصصی مختلفی در این حوزه برگزار می‌شود و مدیران ارشد به‌صورت فعال شرکت دارند. هوشمندسازی در برنامه راهبردی شرکت گنجانده شده و برنامه عملیاتی دقیقی با فهرست طرحهای اجرایی تدوین گردیده است.»

وی افزود: «هوشمندسازی معادن یکی از اقدامات مهم و در حال اجرا است که تسریع آن نیازمند حمایت‌های مستمر فنی، مالی و فرهنگی خواهد بود. مجتمع‌های تولیدی شرکت نیز این تحول را در دستور کار قرار داده و گام‌های مؤثری برداشته‌اند.»

این پنل تخصصی در فضایی تعاملی و پربار با حضور نخبگان علمی و صنعتی برگزار شد و گامی مؤثر در جهت ارتقای آگاهی‌ها و هم‌افزایی دانش برای تحول دیجیتال زنجیره ارزش مس ایران برداشت.