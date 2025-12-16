وزیر دادگستری که برای شرکت در یازدهمین نشست دوسالانه دولت‌های عضو کنوانسیون مبارزه با فساد به قطر سفر کرده است، در حاشیه این رویداد با تعدادی از مقامات قضائی کشور‌های شرکت کننده دیدار کرد.

دیدار وزیر دادگستری با دادستان کل قطر، ارمنستان و جمهوری آذربایجان

دیدار وزیر دادگستری با دادستان کل قطر، ارمنستان و جمهوری آذربایجان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، امین حسین رحیمی وزیر دادگستری کشورمان امروز در دیدار با دادستان کل قطر با اشاره به روابط خوب جمهوری اسلامی ایران با همسایگان خود از جمله قطر، گفت: جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر حسن همجواری، توسعه همه جانبه مناسبات با همسایگان را در دستور کار دارد.

رحیمی همچنین اظهار امیدواری کرد، نظام قضائی قطر وضعیت اتباع ایرانی محکوم یا محبوس در این کشور را با جدیت و اهتمام بیشتری پیگیری نماید.

دادستان کل قطر نیز در این دیدار، از پیگیری وضعیت اتباع ایرانی که به جرایمی غیر از مواد مخدر در این کشور محکوم شده‌اند خبر داد و ابراز امیدواری کرد که وضع اتباع قطری که در ایران دارای پرونده می‌باشند، مورد توجه و پیگیری قرار گیرد. این درخواست با موافقت وزیر دادگستری کشورمان همراه بود.

وزیر دادگستری کشورمان همچنین در حاشیه یازدهمین نشست دوسالانه دولت‌های عضو کنوانسیون مبارزه با فساد با دادستان کل جمهوری آذربایجان و ارمنستان دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

در این دیدارها، طرفین بر توسعه مناسبات دو جانبه و مورد علاقه دو کشور تاکید کردند.