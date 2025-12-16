موقع پیش خرید آپارتمان، قرارداد مشارکت را با دقت مطالعه کنید
رییس دادگستری کل استان البرز با تأکید بر ضرورت دقت حقوقی شهروندان پیش از انجام معاملات ملکی گفت: مهمترین راه پیشگیری از بروز اختلافات و خسارات جبرانناپذیر در معاملات، بررسی دقیق اسناد و قراردادها و اطمینان از حدود اختیارات فروشنده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز البرز
، حسین فاضلی هریکندی روز سهشنبه در حاشیه دیدار مردمی با اشاره به طرح پروندهای درباره پیشخرید یک واحد آپارتمان اظهار کرد: در معاملاتی که سازنده و مالک زمین اشخاص متفاوتی هستند، خریدار پیش از هر اقدامی باید قرارداد مشارکت بین مالک و سازنده را بهطور کامل مطالعه و با کمک کارشناسان حقوقی بررسی کند.
وی افزود: خریدار باید بهصورت شفاف بداند آیا سازنده حق فروش یا پیشفروش دارد یا خیر و این حق تحت چه شرایطی، از جمله میزان پیشرفت ساخت و اخذ تأیید مالک، قابل اعمال است؛ بیتوجهی به این موضوع میتواند اساس معامله را متزلزل کند.
رییس کل دادگستری استان البرز با تشریح نمونهای از پروندهها گفت: در پروندهای که معامله آن به سال ۱۳۹۲ بازمیگشت، سازنده بدون رعایت مفاد قرارداد مشارکت و پیش از احداث بنا اقدام به پیشفروش کرده بود؛ در حالی که طبق قرارداد، چنین حقی منوط به تحقق شرایط خاص و تأیید مالک بوده است.
فاضلی هریکندی بیان کرد: به دلیل عدم انجام تعهدات از سوی سازنده، مالک زمین با طرح دعوا موفق به فسخ قرارداد مشارکت شد و دادگاههای استان نیز فسخ قرارداد و بیاعتباری پیشخرید انجامشده را تأیید کردند.
وی با تأکید بر جنبه پیشگیرانه این پرونده خاطرنشان کرد: خریدار در اینگونه موارد، اگر بدون بررسی قرارداد مشارکت و صرفاً با اعتماد به سازنده اقدام به تنظیم مبایعهنامه کند، ممکن است تنها راه جبران برای او طرح دعوای جداگانه علیه سازنده و مطالبه وجه پرداختی باشد.
رییس کل دادگستری استان البرز، آگاهی حقوقی، استفاده از مشاوره تخصصی پیش از معامله و پرهیز از عجله در خرید و پیشخرید املاک را از مهمترین راهکارهای پیشگیری از اختلافات ملکی عنوان کرد و افزود: بخش قابل توجهی از مراجعات مردمی به دستگاه قضایی ناشی از همین بیدقتیها در مرحله انعقاد قرارداد است.