

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سازمان هواشناسی کشور با صدور هشدار سطح نارنجی از نفوذ و ماندگاری توده هوای سرد در بخش‌های گسترده‌ای از کشور خبر داد. این هشدار از روز پنج‌شنبه ۲۷ آذر آغاز شده و تا یک‌شنبه ۳۰ آذر ۱۴۰۴ ادامه خواهد داشت.



بر اساس اعلام سازمان هواشناسی، کاهش محسوس دما به‌طور میانگین بین ۵ تا ۱۰ درجه سانتی‌گراد و به‌صورت نقطه‌ای در مناطق سردسیر و کوهستانی، تا ۱۵ درجه پیش‌بینی می‌شود.

استان‌های شمال‌غرب، غرب، بخش‌هایی از مرکز، شرق و شمال شرق کشور از جمله مناطق تحت تأثیر این سامانه سرد هستند.

افزایش مصرف حامل‌های انرژی، احتمال کاهش منابع انرژی، یخ‌زدگی سطح جاده‌ها و لغزندگی معابر از جمله پیامدهای این شرایط جوی است.

سازمان هواشناسی ضمن تأکید بر مدیریت مصرف انرژی در بخش‌های خانگی و صنعتی، بر ضرورت عایق‌بندی لوله‌های آب، استفاده از ضدیخ در خودروها و ماشین‌آلات کشاورزی، تنظیم دمای گلخانه‌ها و دامداری‌ها و انجام تمهیدات لازم برای ایمن‌سازی معابر و جاده‌ها تأکید کرده است.