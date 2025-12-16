پخش زنده
جاری شدن سیلاب و طغیان رودخانه فصلی، جاده نورآباد به بخش وراوی شهرستان مهر را مسدود کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،فرماندار شهرستان مهر گفت: بر اثر بارندگیهای اخیر و جاری شدن سیلاب و طغیان رودخانه فصلی، جاده نورآباد به وراوی مسدود شد.
مصطفی غلامپور افزود: رانندگان میتوانند از جاده خوزی به وراوی به عنوان مسیر جایگزین استفاده کنند.
وی بیان کرد: همچنین جاده سبخی لامرد به چاه شرف بخش وراوی این شهرستان به دلیل جاری شدن سیلاب و طغیان رودخانه مسدود و مسیر میرحسنی به وراوی به عنوان مسیر جایگزین انتخاب شده است.
شهرستان مهر در جنوب فارس و در فاصله ۳۲۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.