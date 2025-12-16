پخش زنده
در یک ماه اخیر، افزایش قیمتها در بازار میوه و سبزی اصفهان بین ۱۰ تا ۲۵ درصد بوده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس اتحادیه میوه و سبزی اصفهان با بیان اینکه در حال حاضر کمبودی در بازار وجود ندارد گفت: در یک ماه اخیر، افزایش قیمتها بین ۱۰ تا ۲۵ درصد بوده و مصرف میوه بیش از نصف کاهش داشته است.
حمیدرضا مهدوی افزود: افزایش هزینههایی مانند سوخت و حملونقل طبیعی است و بر قیمتها تأثیر میگذارد، اما بیشترین تأثیر را دلالان دارند.وی گفت: فروش اجباری تخلف و طبق ماده ۲۸ تخلف صنفی است و شهروندان میتوانند موضوع را اطلاع دهند.
رئیس اتحادیه میوه و سبزی اصفهان تأکید کرد: مردم باید از واحدهای صنفی دارای تابلوی قیمت خرید کنند، چون واحدهایی که قیمت را درج نمیکنند معمولاً قصد گرانفروشی دارند.
مهدوی گفت: شهروندان میتوانند شکایات خود را از طریق پیامرسان ایتا به شماره ۰۹۱۳۱۰۲۱۹۱۵ ارسال کنند یا با شماره ۴۴۵۱۰۰۸ (اتحادیه میوه و سبزی) تماس بگیرند.