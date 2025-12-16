پخش زنده
۱۲۸۰ میلیارد ریال تسهیلات و اعتبارات عمرانی به دهیاریهای استان کرمانشاه اختصاص یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، مجموعهای از تسهیلات کمبهره و اعتبارات هدفمند عمرانی و درآمدزا برای روستاها و دهیاریهای استان به تصویب رسید که نقش مهمی در تقویت زیرساختها و افزایش توان اقتصادی مناطق روستایی خواهد داشت.
در این چارچوب، با تأکید استاندار کرمانشاه بر تجهیز دهیاریها و ارتقای توان خدماترسانی آنها، مبلغ ۷۰۰ میلیارد ریال تسهیلات کمبهره پست بانک برای خرید ماشینآلات عمرانی و درآمدزا دهیاریها در کمیته ملی وام سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور تصویب شد.
این تسهیلات با پیگیری مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری، برای خرید ۲۶ دستگاه ماشینآلات مورد نیاز دهیاریها در ۷ شهرستان متقاضی استان اختصاص یافته است.
همچنین مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال تسهیلات ویژه طرحهای درآمدزا برای ششماهه دوم سال جاری به استان کرمانشاه تخصیص یافت تا زمینه اشتغالزایی و پایداری اقتصادی در روستاها تقویت شود.
در بخش دیگری از این اقدامات، مبلغ ۸۰ میلیارد ریال اعتبار عمرانی بهصورت ویژه برای ۱۰ روستای استان کرمانشاه که با کمبود جدی زیرساختها مواجه بودند، اختصاص یافت؛ اقدامی که نشاندهنده رویکرد عدالتمحور مدیریت استان در توجه به مناطق کمتر برخوردار است.
این مصوبات در راستای سیاستهای توسعه متوازن، محرومیتزدایی و تقویت مدیریت محلی و در مسیر رونق روستاهای استان اجرایی خواهد شد.