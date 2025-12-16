پخش زنده
جادهها سخن میگویند داستان تلاش رانندگانی که اقتصاد کشور را زنده نگه میدارند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، برای راننده، هر کیلومتر، هر پیچ و هر فشار گاز، داستانی از یک زندگی است، زندگی که گاهی جز رسیدن به مقصد به هیچچیز نمیارزد.
آنها رانندگان کامیونها و تریلیهایی هستند که با هر کیلومتر حرکتشان، زندگی، کالا و امید را جابهجا میکنند.
۲۶ آذر، روز ملی حمل و نقل و بزرگداشت قشری است که شاید کمتر صدایشان به گوش برسد، اما نبض اقتصاد و زندگی روزمره را در دستان پرتوان خود میگیرند؛ رانندگان، قشری زحمتکش و تأثیرگذار که در سکوت جادهها، مسیر توسعه را هموار میکنند.