به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، هوشنگ رویین تن افزود: عملیات اجرایی قطعه سوم محور گچساران به چرام از شهریور ماه امسال آغاز شده است.

وی اعتبار اولیه این طرح را ۳۲۰ میلیارد تومان اعلام کردو ادامه داد: تاکنون این اعتبار تخصیص نیافته است.

پبمانکار این طرح گفت: برای اجرای این طرح ۱۲ دستگاه پل بزرک و کوچک احداث می شود.

رویین تن طول این قطعه را ۵ کیلومتر و نیم اعلام کرد و افزود: تاکنون خاک برداری ۵ کیلومتر آن انجام شده و مابقی به دلیل معارضات، تیر‌های برق و خط لوله آب انجام نشده است.

محور گچساران چرام قرار است از طریق جاده گچساران به گناوه، محور دهدشت به پاتاوه را به بنادر جنوبی کشور متصل کند.