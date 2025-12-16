پیشرفت ۵۰ درصدی قطعه سوم جاده گچساران به چرام
پیمانکار بهسازی جاده گچساران به چرام از پیشرفت ۵۰ درصدی این طرح خبر داد.
وی اعتبار اولیه این طرح را ۳۲۰ میلیارد تومان اعلام کردو ادامه داد: تاکنون این اعتبار تخصیص نیافته است.
پبمانکار این طرح گفت: برای اجرای این طرح ۱۲ دستگاه پل بزرک و کوچک احداث می شود.
رویین تن طول این قطعه را ۵ کیلومتر و نیم اعلام کرد و افزود: تاکنون خاک برداری ۵ کیلومتر آن انجام شده و مابقی به دلیل معارضات، تیرهای برق و خط لوله آب انجام نشده است.
محور گچساران چرام قرار است از طریق جاده گچساران به گناوه، محور دهدشت به پاتاوه را به بنادر جنوبی کشور متصل کند.