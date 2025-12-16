پخش زنده
امروز: -
تعداد ۷ سری جهیزیه به زوجهای تحت پوشش بنیاد خیریه آبشار عاطفه ها در تایباد اهدا شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی، مسئول دفتر بنیاد خیریه آبشار عاطفهها در تایباد گفت: در ایام ولادت حضرت فاطمه (س) ۷ سری جهیزیه به زوجهای تحت پوشش بنیاد خیریه آبشار عاطفهها که به تازگی زندگی مستقل خود را شروع کردهاند، اهدا شد.
سمانه پذیره افزود: مجموع ارزش این تعداد جهیزیه ۱۴۰ میلیون تومان بوده که ۱۰۰ درصد آن از سوی خیرین و نیکوکاران تأمین شده است.
وی ادامه داد: این سری جهیزیه شامل اقلامی همچون ماشین لباسشویی، اجاق گاز، فرش، پتو، بخاری، پنکه و ظروف آشپزخانه بودهاند.
وی بیان کرد: شناسایی زوجهای کم برخوردار و تحت پوشش توسط مددکاران بنیاد خیریه آبشار عاطفهها انجام میشود و هم اکنون ۳ زوج دیگر در نوبت دریافت جهیزیه قرار دارند.
پذیره گفت: در حال حاضر بیش از هزار و ۴۰۰ نفر در شهرستان تایباد از خدمات بنیاد خیریه آبشار عاطفهها استفاده میکنند و همچنین حدود ۶۰۰ خیر و نیکوکار با این نهاد اجتماعی همکاری میکنند.
وی افزود: حدود ۶۰ درصد جامعه تحت پوشش این بنیاد خیریه، تحت پوشش نهادهای دولتی همچون بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) هستند و از خیریه آبشار عاطفه خدمات مازاد در حوزههای معیشتی، درمانی، آموزشی و مسکن دریافت میکنند.