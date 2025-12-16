به گزارش خبرگزاری صداوسیما از روابط‌عمومی اداره‌کل هنرهای نمایشی، طبق نظر و تصمیم سیدوحید فخرموسوی، دبیر چهل‌وچهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر مبنی بر قضاوت عادلانه آثار نمایشی هنرمندان سراسر کشور، همایش کارگردانان آثار برگزیده جشنواره‌های استانی به همت امور هماهنگی استان‌های اداره‌کل هنرهای نمایشی و همکاری دبیرخانه چهل‌وچهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر در شهر کرمانشاه برگزار می‌شود.

در این همایش هیات انتخاب، نمایش‌های برگزیده استان‌های سراسر کشور را با حضور تمامی کارگردان های پذیرفته شده به صورت فیلم‌تئاتر تماشا کرده و مورد ارزیابی قرار خواهند داد.

هر‌ کارگردان می‌تواند در زمان خاص و تعیین شده درباره اثر خود توضیحاتی را به هیات انتخاب ارائه دهد.

براین اساس، ۶۲ اثر در بخش صحنه‌ای این همایش مورد بررسی قرار خواهند گرفت و ۱۴ اثر برتر به چهل‌وچهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر راه پیدا خواهند کرد‌.

پیش از این چنین همایشی در سال ۹۶ در تالار مشاهیر مجموعه تئاتر شهر برگزار شد اما اکنون برای اولین بار است که این اتفاق در خارج از تهران و به میزبانی شهر کرمانشاه برگزار می‌شود.

این همایش به پاسداشت اهمیت و حضور پررنگ هنرمندان شهرستان‌ها و قدردانی از این سرمایه‌های اصلی تئاتر کشور از یکم تا هفتم دی ماه در شهر کرمانشاه اجرایی خواهد شد.



فرزان دلفانی، مدیر بخش استان‌های چهل‌وچهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر مدیریت و محمدرضا درند مدیریت اجرایی این همایش را برعهده دارند.



چهل‌وچهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر به دبیری سید وحید فخر موسوی در بهمن ماه برگزار خواهد شد.