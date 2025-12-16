پخش زنده
امروز: -
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به اینکه اتصال سکوهای دیجیتال به سکوی «کاتب» بدون هیچگونه انحصاری انجام میشود، از آمادگی این سازمان برای همکاری با همه پلتفرمهایی که بتوانند خدمات ثبتی را بهصورت سریع، آسان و امن ارائه دهند خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در دویستوسومین جلسه شورای عالی تحول و تعالی این سازمان، با اشاره به سفر هفته گذشته به استان زنجان، از حل یکی از معضلات قدیمی ثبتی در شهرستان قیدار (خدابنده) بهعنوان نمونهای از دستاوردهای این سفر یاد کرد و گفت: در نتیجه این پیگیریها، اسناد متعددی صادر و تقدیم مردم شد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به ارتقای رضایتمندی اربابرجوع، حضور رؤسای واحدها در «میز خدمت» را ضروری دانست و افزود: تجربه نشان داده هر جا مدیران در میان مردم حضور دارند، میزان رضایتمندی افزایش مییابد و در مقابل، نبود مدیران در محل مراجعهکنندگان موجب نارضایتی میشود؛ بنابراین رؤسا باید میزهای مدیریتی را رها کرده و میز خدمت را در اولویت قرار دهند.
بابایی در ادامه بر ضرورت نظارت مستمر بر سامانه ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تأکید کرد و گفت: تاکنون بیش از ۴۰۰ مورد در این سامانه ثبت شده و لازم است نظارت دقیقتری اعمال شود. همچنین تبصره ۵ ماده ۱۰، ناظر بر ثبت ادعاهای واهی، باید مورد توجه ویژه قرار گیرد و اطلاعرسانی مناسبی در این خصوص انجام شود.
وی با اشاره به تشکیل تیمهای پشتیبانی سامانه ماده ۱۰ این قانون از تعریف دو تیم حقوقی و فنی خبر داد و افزود: حجم کار گسترده است، سؤالات مردمی فراوان بوده و بسیاری از متقاضیان تمایل دارند فرآیندها را بهصورت کاربری پیش ببرند؛ از اینرو پشتیبانی مؤثر و پاسخگو ضروری است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در بخش دیگری از سخنان خود از پیشرفت موضوع کارگزاریهای فنی، مهندسی و حقوقی خبر داد و گفت: ابلاغها با نظر حفاظت در حال صدور است. همچنین لازم است محدوده خدمت، واحدهای ثبتی مرتبط و مشخصات جزئی کارگزاران از ابتدا بهصورت دقیق تعیین شود.
بابایی اتصال سکوها و پلتفرمهای دیجیتال را گامی مهم دانست و افزود: نخستین اتصال سکوی دیجیتال به «کاتب» در آستانه انجام است و سایر سکوها نیز میتوانند با رعایت شرایط به این سکو متصل شوند؛ در این حوزه هیچگونه انحصاری وجود ندارد.
وی در پایان با تشریح کارکردهای سکوی «کاتب» گفت: کاتب با تجمیع و ساماندهی کلیه سامانههای ثبتی، امنیت را افزایش داده و دسترسی مردم به خدمات ثبتی را تسهیل کرده است. اگر سکویی بتواند این خدمات را با امنیت بالا ارائه دهد، سازمان آماده همکاری است. از اینرو اطلاعرسانی گسترده برای نصب و استفاده از اپلیکیشن کاتب ضروری است تا مردم بتوانند خدمات ثبتی را سریع، آسان و امن دریافت کنند.