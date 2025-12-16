به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، عضو شورای شهر تهران درباره تداوم تمرکزگرایی و مدیریت آشفته در اداره پایتخت تذکر داد و تأکید کرد که ادامه این روند، تهران و کشور را با بحران‌های عمیق‌تر زیست‌محیطی، اجتماعی و مدیریتی مواجه خواهد کرد.

مهدی اقراریان عضو کمیسیون نظارت و حقوقی شورا امروز سه‌شنبه در سیصد و هشتادمین جلسه شورای با اشاره به مجموعه‌ای از بحران‌های انباشته در پایتخت، تذکری خطاب به مدیریت شهری و ساختار حکمرانی کشور مطرح کرد و خواستار عبور از راه‌حل‌های نمایشی و حرکت به سمت اصلاحات بنیادین شد.

همچنین سید جعفر تشکری هاشمی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران در تذکر پیش از دستور خود با انتقاد از وضعیت ناوگان حمل‌ونقل شهری گفت: واقعیت این است که بسیاری از وسایل حمل‌ونقل عمر مفید خود را پشت سر گذاشته‌اند و امروز با ناوگانی خسته، مستهلک و فرسوده مواجه هستیم؛ ناوگانی که هم رانندگان را مستأصل کرده و با تحمیل هزینه‌های سنگین، اقتصاد آنها را در معرض خطر قرار داده و امان رانندگان بریده شده است.

وی افزود: مردم نیز از این وضعیت خسته‌اند. همه ما می‌توانیم درک کنیم که نه‌تنها رانندگان این ناوگان رنج می‌برند، بلکه مسافران نیز متحمل فشار و نارضایتی هستند.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران هم گفت: تهران توسعه جغرافیایی پیدا نمی‌کند و جمعیت آن هم چندان افزایش نمی‌یابد، اما شهر‌های حومه‌ای که به‌خاطر پایتخت به وجود آمدند افزایش ۱۰ تا ۱۲ درصدی جمعیت داشتند.

مهدی چمران گفت: شهر‌های حومه‌ای که به‌خاطر تهران به وجود آمدند افزایش ۱۰ تا ۱۲ درصدی جمعیت داشتند و به تدریج در حال گسترش هستند و به دنبال حذف حریم بودند که با آن مخالفت کردیم. چرا باید تهران حریم نداشته باشد و شهری که معلوم نیست کجاست حریم داشته باشد؟