جلسه شورای شهر امروز با تذکرهایی از سوی اعضا مبنی بر فرسودگی ناوگان حمل و نقل عمومی، تمرکز زدایی از پایتخت و ساخت بوستان در ۲ محله برگزار شد؛ قطعی نیم ساعتهی برق صحن شورا از حاشیههای جلسه امروز بود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، عضو شورای شهر تهران درباره تداوم تمرکزگرایی و مدیریت آشفته در اداره پایتخت تذکر داد و تأکید کرد که ادامه این روند، تهران و کشور را با بحرانهای عمیقتر زیستمحیطی، اجتماعی و مدیریتی مواجه خواهد کرد.
مهدی اقراریان عضو کمیسیون نظارت و حقوقی شورا امروز سهشنبه در سیصد و هشتادمین جلسه شورای با اشاره به مجموعهای از بحرانهای انباشته در پایتخت، تذکری خطاب به مدیریت شهری و ساختار حکمرانی کشور مطرح کرد و خواستار عبور از راهحلهای نمایشی و حرکت به سمت اصلاحات بنیادین شد.
همچنین سید جعفر تشکری هاشمی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران در تذکر پیش از دستور خود با انتقاد از وضعیت ناوگان حملونقل شهری گفت: واقعیت این است که بسیاری از وسایل حملونقل عمر مفید خود را پشت سر گذاشتهاند و امروز با ناوگانی خسته، مستهلک و فرسوده مواجه هستیم؛ ناوگانی که هم رانندگان را مستأصل کرده و با تحمیل هزینههای سنگین، اقتصاد آنها را در معرض خطر قرار داده و امان رانندگان بریده شده است.
وی افزود: مردم نیز از این وضعیت خستهاند. همه ما میتوانیم درک کنیم که نهتنها رانندگان این ناوگان رنج میبرند، بلکه مسافران نیز متحمل فشار و نارضایتی هستند.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران هم گفت: تهران توسعه جغرافیایی پیدا نمیکند و جمعیت آن هم چندان افزایش نمییابد، اما شهرهای حومهای که بهخاطر پایتخت به وجود آمدند افزایش ۱۰ تا ۱۲ درصدی جمعیت داشتند.
مهدی چمران گفت: شهرهای حومهای که بهخاطر تهران به وجود آمدند افزایش ۱۰ تا ۱۲ درصدی جمعیت داشتند و به تدریج در حال گسترش هستند و به دنبال حذف حریم بودند که با آن مخالفت کردیم. چرا باید تهران حریم نداشته باشد و شهری که معلوم نیست کجاست حریم داشته باشد؟