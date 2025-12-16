حیدری به دلیل اظهارات شب گذشته‌ در برنامه تلویزیونی فوتبال برتر به کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال احضار شد.

احضار مربی آبی پوشان پایتخت به کمیته اخلاق

احضار مربی آبی پوشان پایتخت به کمیته اخلاق

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،خسرو حیدری مربی تیم فوتبال استقلال شب گذشته در برنامه فوتبال برتر اظهاراتی درباره بحث‌های داوری مطرح کرد که با واکنش آنی افشین پیروانی مدیر تیم فوتبال پرسپولیس همراه شد.

به دنبال این اظهارات، کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال حیدری را برای ادای توضیحاتی در مورد اظهارات شب گذشته‌اش احضار کرده است.

تیم استقلال روز گذشته در چارچوب هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال در خرم‌آباد به تساوی یک - یک برابر خیبر بسنده کرد.